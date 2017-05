Ein Casino-Game mit Rollenspiel- und Städtebau-Elementen wie in Tycoon

Online-Casinos gibt es wie Sand am Meer, mit CasinoRPG haben wir es aber mit einem besonderen Casino-Spiel zu tun. CasinoRPG kann jederzeit über den Browser gespielt werden und erweitert die klassischen Glücksspiele wie Poker, Blackjack oder Roulette um Rollenspiel- und Städtebau-Elemente wie wir es aus den Tycoon-Spielen kennen.

CasinoRPG bietet eine offene Multiplayer-Welt, in der ihr als einfacher Casino-Hausmeister startet und euch mithilfe des Glücksspiels, diversen Jobs und Missionen nach oben arbeitet. Schon bald eröffnet ihr euer eigenes Casino, stellt Personal ein und nutzt euren virtuellen Gewinn, um euer eigenes Casino-Imperium aufzbauen. Ihr könnt mit Freunden spielen oder neue treffen, die übliche Interaktion eines Social-Games eben; die Welt in CasinoRPG wird von echten Spielern wie auch NPCs bewohnt.

Mithilfe von gewonnen Casino-Punkten könnt ihr euch virtuelle Premium-Items kaufen. CasinoRPG bietet zusätzlich ein monatliches Abonnement an, versichert aber, dass man sich mit echtem Geld keinen Vorteil im Spiel erkaufen kann. Zudem kann man sich alle Items im Spiel durch gute Leistungen verdienen.

CasinoRPG wurde von GoldFire Studios entwickelt und bereits letztes Jahr über Kickstarter finanziert; das Finanzierungsziel von 20.000 Dollar wurde erreicht und man arbeitet immer noch fleißig an der Verbesserung des Spiels. Für Freunde von Tycoon mit der Affinität für Casino-Spiele auf jeden Fall zu empfehlen.

Wenn ihr anstatt mit virtuellem Spielgeld aber lieber mit echten Einsätzen spielt, müsst ihr bei einem der zahlreichen Online-Casinos vorbeischauen. Auf Casino Ratgeber findet ihr bereits eine Auswahl an Anbieter, die getestet worden sind. Viel Spaß beim Zocken, egal ob in der RPG-Welt, im Online-Casino oder in der Spielo neben an.