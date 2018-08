Captain Toad: Treasure Tracker im Test

Auf der Switch steht der nächste Release eines exklusiven Titels an. Mit Captain Toad: Treasure Tracker bringt Nintendo den kleinen Pilzkopf in verschiedenen Rätseln zurück. Auf der Wii U konnten wir uns bereits durch die Rätsel drehen, auf der Nintendo Switch und dem Nintendo 3DS erscheint nun die Neuauflage, die mit zusätzlichen Levels, sowie einem Multiplayer-Modus daherkommt. Lohnt sich der Neukauf für Kenner der Wii U Version, oder dreht sich Toad eher im Kreis?

Bekannt ist das Spielprinzip von Treasure Tracker bereits aus Super Mario 3D World. In kleinen Bonus-Levels gab es die kleinen Puzzle-Challenges mit dem kleinen, knuffigen Pilzkopf. Auf der Wii U erhielten diese beliebten Levels erstmals ein eigenes Spin-off. Mit der Switch-Variante und der Umsetzung für den 3DS gibt es nun eine Variante für alle Nachzügler. Die Bonus Levels sind oftmals eine Anspielung auf Super Mario Odyssey, welches zuletzt auf der Nintendo Switch ein riesiger Erfolg war. In den vielen verschiedenen Rätseln sammeln Toad und sein weibliches Pendant Toadette haufenweise Münzen und Power-Sterne.

Es könnte so einfach sein…

Natürlich gibt es kein Super Mario Spiel ohne eine entsprechende Entführung und so werden Toad und Toadette vom fiesen Vogel Wingo getrennt und müssen sich fortan gegenseitig suchen. Dazu müssen in den einzelnen Levels Power-Sterne und Kristalle sammeln, um im Spiel weiter voran zu kommen. Dabei müsst ihr allerhand Rätsel drehen, eure Power-Ups und euer Werkzeug sinnvoll einsetzen. Captain Toad: Treasure Tracker wirkt grundsätzlich we ein Rätselspiel, bietet allerdings trotzdem wieder die von Nintendo gewohnte Abwechslung. Allein das Level-Design und die verschiedenen Lösungswege sind für Nintendo typisch und bieten jede Menge Freude beim durchzocken. Wer ein klassisches Mario erwartet, der ist etwas schief gewickelt, denn auch wenn das Design natürlich sehr ähnlich ist, ist das Gameplay doch schon deutlich unterschiedlich. Denn wo Mario seine Gegner zu Brei stampft, muss Toad durch Geschick die Gegner umgehen oder gezielt ausschalten. Dafür wird die Mario-typische Optik geboten, mit jeder Menge bekannter Figuren auf dem Super Mario Universum und diverse Bonus-Levels die an Levels aus Super Mario Odyssey angelehnt sind. Ein Clou bei der Spiel-Welt und der Mechanik des Spiels ist, dass die Spielwelt ein Würfel ist und sich so jederzeit komplett drehen lässt. So entgeht euch kein Collectible. Gerade für Freunde von 100 % Abschlüssen macht das große Freude, einzig und allein das Rätseln, wie man da hinkommt mag den einen oder anderen stellenweise zur Verzweiflung bringen.

Oh Captain, mein Captain

Ungefäur 8-10 Stunden kann man in der Spielwelt von Captain Toad: Treasure Tracker verbringen. Stellenweise wird das Spiel schwerer, bleibt aber immer in einem für Kinder noch sehr angenehmen Schwierigkeitsgrad. Der neue Ausflug von Toad ist von daher ein sehr kurzweiliger Titel, bei dem ihr in ungefähr 70 Leveln, die sich in drei Kapitel unterteilen, trotzdem jede Menge Nintendo-typischen Spaß habt. Zusätzlich zu den Levels gibt es zum Abschluss jedes Kapitels einen Bosskampf, der für Toad erstaunlich ähnlich zu seinem „großen Bruder“ aussieht. Auch hier müsst ihr den Attacken ausweichen und könnt euch schlussendlich auf den Gegner fallen lassen. Die Bossfights sind mal wieder ein super Beispiel für Nintendos Kreativität und den Spielspaß den die Spiele vermitteln.

Alles neu macht die Switch?

Wie bereits erwähnt ist Captain Toad: Treasure Tracker für die Nintendo Switch ein Remake der Wii U Version. Natürlich kein reines Remake, sondern schon mit diversen Neuerungen gespickt. Beispielsweise ist die Steuerung verbessert für die Joy-Cons. Über die Neigungssteuerung lassen sich viele Aspekte des Spiels steuern. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, euch den Joy-Con mit einem Freund zu teilen und einen Multiplayer-Modus zu spielen. Allerdings wird hier nicht gemeinsam durch die Welt gerätselt, sondern Spieler 2 agiert lediglich als Support und lenkt die Gegner ab. Schade, hier hätte man vielleicht separate Coop-Level bieten können, um auch Spielern die gemeinsam spielen wollen eine Möglichkeit zu bieten. So könnt ihr aber immerhin das gesamte Spiel gemeinsam zocken. Bei den Levels gibt es einige Neuigkeiten in Bezug auf Super Mario Odyssey, dafür fallen alle Super Mario 3D World Herausforderungen weg. Wer Captain Toad: Treasure Tracker ohnehin zum ersten Mal spielt wird diese aber kaum vermissen.

Captain Toad: Treasure Tracker ist für die großen und kleinen Nintendo Zocker definitiv einen Blick wert. Denn das Spiel bietet für einen günstigeren Switch Titel mit rund 8 Stunden Spielzeit genau den richtigen Umfang, um Nintendo-Freunde zu begeistern. Witzige Rätsel, die Mario-typische Optik und das Gameplay machen so ziemlich jeder Altersgruppe Spaß. Vielleicht hätte man beim Umfang und beim Schwierigkeitsgrad noch etwas mehr bieten können. Trotzdem bleibt aber ein insgesamt sehr guter Eindruck vom Rätselabenteuer des kleinen Pilzkopfs Toad, das im Preisvergleich bereits ab 29,95 € erhältlich ist.