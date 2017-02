Capcom: Wurden die nächsten Projekte geleaked?

Laut einem Leak auf GBAtem Exclusive arbeitet Capcom im Moment angeblich an drei geheimen Projekten. Naja, sie waren mal geheim. Wir haben die drei Titel hier im Folgenden für euch aufgelistet.

Broken Horizon

Dieser Titel soll wohl ein 4er-Koop-Spiel werden. Im Spiel kämpft ihr in Mech-Anzügen mit euren Verbündeten ums nackte Überleben. Schauplatz ist der Planet Eden. Dieser bietet einige Gefahren und wird, wer hätte es geahnt, von Aliens bewohnt.

Lost Star

Mit Lost Star will Capcom wohl auf der Weltraum-Erkundungs-Welle mit schwimmen. Hier wird man den Captain eines Raumschiffes spielen und mit seiner Crew durch die Galaxie reisen. Das ganze soll dann in guter, alter Mass Effect-Manier in einem Kampf zwischen Gut und Böse gipfeln.

Knights of Aegis

Bei Knights of Aegis soll es sich wohl um einen Shooter handeln, der im New York der 1974er Jahre angesiedelt ist und Magie-Elemente mit ins Gameplay einbindet. Die Story ist dabei bislang recht simpel. Es soll wohl darum gehen, dass der Spieler die Menschheit wieder einmal vor düsteren Mächten retten muss.

Wichtig: Das sind alles keine offiziell bestätigten Informationen. Wir wissen also nicht, ob auch nur irgendwas davon wahr ist.

Nichtsdestotrotz haben wir eine Meinung dazu – Unter dem Strich kommen uns diese ganzen Ideen sehr vertraut vor. Wenn diese Spiele nicht alle noch ein wenig Feinschliff und etwas Besonderes verpasst bekommen, sehen wir da nicht unbedingt Hits auf uns zukommen.