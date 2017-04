Call of Duty WWII – Name und Setting offiziell bestätigt

Nachdem es bereits seit Monaten spekuliert wurde, hat Activision mit Call of Duty WWII das neue alte Setting bestätigt. Genauso wie man es sich schon beim Namen denken kann, kehrt die Call of Duty Reihe im neuen Teil in den zweiten Weltkrieg zurück. Damit kommt der Entwickler den Wünschen ihrer Fanbase entgegen, denn diese fordern schon seit Längerem eine Rückkehr zu traditioneller Kriegsführung.

Mehr Infos zu Call of Duty WWII bereits in 4 Tagen

Aktuell sind Informationen zum neuen Teil noch äußerst rar gesäht. Dies wird sich allerdings bereits am 26. April ändern. Dann wird Activision COD Fans in einem Livestream erste Einblicke zu Call of Duty WWII gewähren und weitere Details bekanntgeben. Für die Entwicklung ist dieses Mal Sledghammer Studios verantwortlich. Zuvor haben diese an Call of Duty: Advanced Warfare gearbeitet. Bis jetzt gibt es weder eine offizielle Angabe zum Releasedatum oder den Plattformen, ein Herbstrelease 2017 für PS4, Xbox One und den PC sind allerdings sehr wahrscheinlich. Freut ihr euch auf eine Rückkehr in den zweiten Weltkrieg? Wir sind auf eure Meinung gespannt und halten euch natürlich auf dem Laufendem!