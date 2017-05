Call of Duty: WW2 – Switch Version wird wahrscheinlicher

Wird Call of Duty: WW2 auch für die neue Nintendo Konsole, Nintendo Switch erscheinen? Diese Theorie geistert aktuell in den Fan-Foren und Gruppen umher und hat durch ein Update der Call of Duty Website und einen Tweet des Activision-Studios Beenox neuen Wind bekommen.

Es geht um den folgenden Tweet des Beenox Studios.

Nous recevons deux représentants de l’armée canadienne qui nous parlent de leur expérience et leur métier ! COD #onaçadanslsang pic.twitter.com/jZQkao2HvE — Beenox (@BeenoxTeam) 12. Mai 2017



Dieses Studio hat zuletzt an Modern Warfare Remastered gearbeitet. Einer der Mitarbeiter trägt sogar noch ein T-Shirt dazu. Anscheinend arbeitet die Truppe nun aber auch an Call of Duty: WW2 mit. Inwieweit, das ist uns nicht bekannt. Allerdings haben sie zuletzt auch an der PS3 und Xbox 360 Fassung von Black Ops 3 mitgearbeitet. Arbeitet das Team Beenox also aktuell womöglich an der Nintendo Switch Fassung?

Call of Duty WW2 und Nintendo Switch?

Interessanter ist allerdings, was sich auf der Seite von Call of Duty abspielt. Nach dem Release von Black Ops 3 gab es bei der Registrierung nicht mehr die Möglichkeit, einen Nintendo Account mit eurem Call of Duty Account zu verknüpfen. Diese Möglichkeit wurde jetzt über Nacht wieder hinzugefügt, ohne eine genaue Info, aus welchem Zweck das geschieht. So könnt ihr jetzt wahlweise mit PlayStation, Xbox, Steam oder eben Nintendo Accounts verknüpfen. Wir waren gerade testweise auf der Seite, allerdings wurde die Möglichkeit entfernt, oder steht nur auf bestimmten Landesversionen zur Verfügung. Glücklicherweise haben unsere Kollegen von vg247.com hier Screenshots angefertigt.

Wir dürfen also definitv gespannt sein, was uns die E3 in einigen Wochen so an neuen Informationen bringt. wir halten euch wie immer auf dem Laufenden!