Activision hat bekanntgegeben, dass die erste Saison ab sofort für alle Spieler plattformübergreifend verfügbar ist. Gleichwohl wurde ein neues Battle Pass-System eingeführt, das epische Inhalte mit hohem Wert bereithält. Und natürlich dürfen auch neue Mutiplayer-Maps, Spielmodi und Spezialeinheit-Missionen nicht fehlen.

Vor gut drei Monaten haben die Kollegen von ingame noch berichtet, dass Mikrotransaktionen, Pay2Win oder verhasste Lootboxen wieder Teil des neuen Call of Dutys werden und sich das Ganze am Ende wieder in eine Richtung bonus code onlinecasino entwickeln könnte. Zum Glück ist dies nicht der Fall und das Team hinter Call of Duty: Modern Warfare bewirbt stattdessen lautstark „die umfangreichsten Gratisinhalte in der Geschichte von Call of Duty“ parat zu haben.

Patrick Kelly, Co-Studio-Leiter und Creative Director bei Infinity Ward erklärt:

„Seit der Veröffentlichung von Modern Warfare gab es kontinuierlich Nachschub an neuen spielbaren Inhalten, doch mit dem heutigen Start von Saison 1 erreicht das eine neue Dimension. Wir bieten Multiplayer-Maps wie ‚Crash‘, ‚Vacant‘ und ‚Shipment‘, die Feuergefecht-Maps ‚Cargo‘, ‚Atrium‘ und ‚Shipment‘, die Bodenkrieg-Map ‚Port‘, drei neue Multiplayer-Modi, fünf neue Spezialeinheit-Erlebnisse und zwei neue Waffen“ „Das sind die umfangreichsten kostenlosen Inhalte in der Geschichte von Call of Duty und wir freuen uns, dass alle Spieler diese neuen Inhalte von Modern Warfare auf allen Plattformen gemeinsam erleben können.“

Neue Inhalte werden wöchentlich für Saison 1 veröffentlicht, u.A.:

3 neu interpretierte Maps aus Call of Duty 4: Modern Warfare: „Crash“ (wurde als Absturzstelle eines Helikopters in Urzikstan neu interpretiert) „Vacant“ (ein verlassenes Bürogebäude, in dem es zu intensiven Hauskämpfen kommt) „Shipment“ (hier wird es schnell und hektisch)

neue 2v2 Feuergefecht-Maps: „Atrium“ (ein Palast in Verdansk) „Cargo“ (ein Lager mit offenem Dach im Umfeld eines Frachtschiffs im Hafen von London) „Shipment“ als 2v2-Version wird ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht

neue Bodenkrieg-Map: „Port“ (auf dieser gewaltigen Bodenkrieg-Map vor der Kulisse von Frachtcontainern, Kränen, Gebäuden und Straßen, kommt es zum offenen Krieg mit 64 Spielern)

neue Spezialeinheit-Erlebnisse in „Rabenschwarz“, „Keine Startfreigabe“ sowie „Bombenkommando“ zu einem späteren Zeitpunkt

2 neue Spezialeinheit-Operationen: „Operation Schließfach“ (Spieler müssen gestohlene Krypto-Schlüssel einsetzen, um eine Bank anzugreifen, in den Safe vorzustoßen und den Banker auszuschalten) „Operation Gerechter Lohn“ (Spieler müssen den Geldhahn von Al-Qatala in Verdansk abdrehen und den Kopf ihrer Finanzoperationen ins Visier nehmen, indem sie die mobilen Datenzentren des Bankers hacken)

neue Multiplayer-Spielmodi Verstärkung (Hybrid-Modus mit Elementen aus „Herrschaft“, „Suchen & Zerstören“ und „Suchen & Retten“) Infiziert (wird zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet) Feuergefecht mit Beute vor Ort (BVO, spielt sich wie Feuergefecht, jedoch müssen hier Waffen und Ausrüstungsgegenstände erst noch aufgesammelt werden)

neue Waffen, die kostenlos erspielt werden können RAM-7 (vollautomatisches Hinterschaftlader-Sturmgewehr) Holger-26 (das LMG unter den Holger-Gewehren)



Der Saison 1 Battlepass kann für 1.000 COD-Punkte erworben werden, die umgerechnet etwa 10 € entsprechen.

Verpasse keine wichtige News mehr und folge uns auf Facebook!