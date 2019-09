Call of Duty Modern Warfare – PS4-Beta diese Woche – Alle Beta-Termine und Trailer

Mit einem neuen Trailer machen Activision und Infinity Ward auf die bevorstehende Multiplayer-Beta von „Call of Duty: Modern Warfare“ aufmerksam. Bereits diese Woche dürfen PS4-Spieler die Beta testen. Nur eine Woche darauf dürfen alle anderen Plattformen ran.

PS4-Besitzer, die „Call of Duty: Modern Warfare“ vorbestellt haben, bekommen einen Vorabzugang zum Beta-Test und dürfen bereits ab dem 12. September 2019, sprich diesen Donnerstag, spielen. Alle anderen Spieler müssen sich bis Samstag, dem 14. September 2019, gedulden, denn dann wird die Beta für alle PS4-Besitzer geöffnet.

Ähnlich verhält es sich mit der Crossplay-Beta, die nur eine Woche darauf startet. So können alle Vorbesteller der PC- sowie Xbox One-Version ab dem 19. September 2019 an der Beta teilnehmen. Für PS4-Besitzer hingegen ist die zweite Beta-Phase direkt offen, während PC- und Xbox One-Spieler sich bis zum Samstag, dem 21. September 2019, für die offene Crossplay-Beta gedulden müssen. Für ein besseres Verständnis der Beta-Situation sorgt hoffentlich die folgende Übersicht. Darüber hinaus findet ihr unterhalb des Artikels den passenden Multiplayer-Trailer.

Exklusive PS4-Beta

Vorabzugang auf PS4 für Vorbesteller: 12. bis 13. September

Offene Beta auf PS4: 14. bis 16. September

Crossplay-Beta

Vorabzugang auf PC und Xbox One für Vorbesteller; auf PS4 direkt offen: 19. bis 20. September

Offene Beta auf PS4, PC, Xbox One: 21. bis 23. September

Die finale Version von „Call of Duty: Modern Warfare“ wird am 25. Oktober 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.