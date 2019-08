Call of Duty Modern Warfare – Multiplayer enthüllt, Beta-Termine und mehr

Am gestrigen Abend haben Activision und Infinity Ward im Rahmen eines Livestreams den Multiplayer-Part von „Call of Duty Modern Warfare“ enthüllt. In diesem Artikel fassen wir alle Informationen für euch zusammen. Darüber hinaus finden sich unterhalb des Artikels zahlreiche Multiplayer-Videos.

„Call of Duty Modern Warfare“ wird euch verschieden Multiplayer-Modi bieten, in denen ihr euch mit anderen Spielern messen könnt. Ob nun 2-gegen-2-Kämpfe im sogenannten Gunfight- Modus, traditionelle 6-gegen-6-Gefechte oder Modi mit 10-gegen-10 und 20-gegen-20, ab Launch stehen euch unterschiedliche Herausforderungen zur Verfügung. Zudem sollen auch große Gefechte folgen, in denen 100 Spieler Platz finden.

Bisher bestätigte Modi:

2v2 Gunfight : In Gunfight treten Zweierteams in kurzen, intensiven Runden auf komprimierten Karten gegeneinander an. Das Ergebnis sei ein aufregender, unvorhersehbarer und intimer Wettbewerbsmodus.

: In Gunfight treten Zweierteams in kurzen, intensiven Runden auf komprimierten Karten gegeneinander an. Das Ergebnis sei ein aufregender, unvorhersehbarer und intimer Wettbewerbsmodus. 6v6 Cyber Attack: Ein rundenbasierter Modus, in dem jeder Spieler einen Spawn hat. Ihr könnt siegen, indem ihr ein EMP-Gerät in der Nähe des feindlichen Rechenzentrums aufstellt.

Ein rundenbasierter Modus, in dem jeder Spieler einen Spawn hat. Ihr könnt siegen, indem ihr ein EMP-Gerät in der Nähe des feindlichen Rechenzentrums aufstellt. 10v10-Hauptquartier: Ein King of the Hill-Stil, in dem gegnerische Teams die Hauptquartiere auf der Karte ausfindig machen und halten, um Punkte für den Sieg zu sammeln. Respawns sind für das Team, das die erbeuteten HQs verteidigt, deaktiviert, was in Kombination mit der entfernten Minikarte zu intensiven Aktionen führen soll.

Ein King of the Hill-Stil, in dem gegnerische Teams die Hauptquartiere auf der Karte ausfindig machen und halten, um Punkte für den Sieg zu sammeln. Respawns sind für das Team, das die erbeuteten HQs verteidigt, deaktiviert, was in Kombination mit der entfernten Minikarte zu intensiven Aktionen führen soll. 20v20 Domination: Die bisher größte Matchgröße für Modern Warfare umfasst 40 Spieler. Bis zu 100 sollen es werden. Das Jonglieren mit fünf Kontrollpunkten mit Teamkollegen soll für einen rasenden Kampf um den Sieg führen.

Beta-Termine in der Übersicht

PlayStation 4 – Exklusive Beta

12. bis 13. September (Vorabzugang für Vorbesteller, PlayStation 4)

14. bis 16. September (Offene Beta, PlayStation 4)

Beta mit plattformübergreifenden Tests

19. bis 20. September (Vorabzugang für Vorbesteller, PC und Xbox One; offene Beta, PlayStation 4)

21. bis 23. September (Offene Beta, Alle Plattformen)

Kein Season Pass

In diesem Jahr verzichtet Activision auf einen Season Pass und wird somit die Spielerschaft nicht spalten. Patrick Kelly, Creative Director und Co-Studio Head bei Infinity Ward, äußerte sich wie folgt zum Thema:

„Unser Ziel bei Modern Warfare ist es, von Tag 1 an alle Spieler zusammenzubringen, um gemeinsam zu spielen. Wir verabschieden uns vom Season Pass und versorgen Spieler plattformübergreifend mit einer Mischung aus Gratis-Maps und jeder Menge Inhalte nach der Veröffentlichung. Wir testen gerade live und die Fans können es nächsten Monat in der Beta selbst ausprobieren. Das ist ein neuer Tag für den Call of Duty-Multiplayer und heute ist erst der Anfang – wir haben noch viele weitere aufregende Dinge in der Hinterhand, von denen wir es kaum erwarten können, den Fans zu erzählen.“

Dark Edition mit funktionierendem Nachtsichtgerät

Neben der Standard Edition zu „Call of Duty: Modern Warfare“ wird auch eine sogenannte „Dark Edition“ im Handel zu finden sein. Diese Collector´s Edition beinhaltet ein voll funktionsfähiges Nachtsichtgerät samt Halterung, ein Steelbook und digitale Bonus Inhalte wie 3 spezielle Operator Designs sowie ein spezielles taktisches Messer. Das Nachtsichtgerät soll euch das Sehen im Radius von 20 Metern in nahezu völliger Dunkelheit ermöglichen. Für einen stolzen Preis von 200 Euro könnt ihr die Dark Edition eurer eigen nennen.

„Call of Duty: Modern Warfare“ soll am 25. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.