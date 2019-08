Call of Duty Modern Warfare – Konsolen-Versionen unterstützen Maus und Tastatur – Cross-Play bestätigt – Cross-Save ungewiss

Die zuständigen Entwickler von Infinity Ward haben einige interessante Details zum kommenden Ego-Shooter „Call of Duty Modern Warfare“ verraten. Unter anderem wurde die Unterstützung von Maus und Tastatur für die Konsolen Playstation 4 und Xbox One bestätigt.

Erst vor kurzem verrieten die Entwickler, dass „Call of Duty Modern Warfare“ das Crossplay-Feature unterstützen werde. Somit keimte auch die Frage auf, wie die Konsolenspieler überhaupt gegen die Maus- und Tastatur-Steuerung der PC-Spieler bestehen sollen. Auch die Entwickler haben sich mit dieser Frage gründlich beschäftigt und geben bekannt, dass „Call of Duty: Modern Warfare“ auch auf der Xbox One sowie der PS4 mit aus Maus und Tastatur gespielt werden kann.

Um für einen fairen Wettbewerb zu sorgen, setzt man bei Infinity Ward auf ein ausgeklügeltes Matchmaking-System. So sollen Spieler, die mit Maus und Tastatur spielen, nur auf Spieler treffen, die auf die gleiche Art der Steuerung setzen.

„In erster Linie planen wir, das Matchmaking von Peripheriegeräten abhängig zu machen. Außerdem unterstützen wir eine Reihe von unterschiedlichen Peripheriegeräten – wer also gern Tastatur und Maus an seine PS4 anschließen möchte, kann das tun“, so Infinity Ward.

Somit wird es unterschiedliche Pools geben, in welche die Spieler je nach Art der Steuerung platziert werden. Auf die Frage eines Fans, ob denn das angekündigte Crossplay-Feature auch Cross-Save unterstützen werde, antwortete Co-Design-Director Joe Cecot folgendermaßen:

„Wir denken immer noch darüber nach. Mehr Informationen dazu folgen!“

Still figuring this out. More info to come in the future! — Joe Cecot (@JoeCecot) August 2, 2019

„Call of Duty Modern Warfare“ wird am 25. Oktober 2019 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 veröffentlicht.