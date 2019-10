Call of Duty: Modern Warfare – Keine Loot-Boxen und Supply-Drops?

Nach der erfolgreichen Beta des bald erscheinenden Ego-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare“ keimten schnell Gerüchte über Supply-Drops auf. Einige Spieler entdeckten im Spielcode einige Hinweise darauf, doch das soll laut dem zuständigen Entwickler Infinity Ward nicht der Fall sein.

Wie Infinity Ward zu verstehen gibt, plant man weder Lootboxen noch die aus den Vorgängern bekannten Supply-Drops zu integrieren.

„Nach wie vor gibt es falsche Informationen zu Call of Duty: Modern Warfare. Was ich im Moment sagen kann, ist, dass wir definitiv NICHT an irgendeiner Art von Supply-Drop- oder Lootbox-System arbeiten. Zudem werden funktionale Dinge durch das GAMEPLAY freigeschaltet. Bleibt dran. Wir planen, in dieser Woche weitere Details zu veröffentlichen“, so Infinity Ward.

Da es auch keinen Season Pass geben soll bleibt abzuwarten, welche Mikrotransaktions-Mechaniken sich die Entwickler sowie Publisher Activision haben einfallen lassen haben. Es ist gut möglich, dass auf sowas komplett verzichtet wird, was im Jahr 2019 eine Ausnahme darstellen dürfte.

„Call of Duty: Modern Warfare“ wird ab dem 25. Oktober 2019 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich sein.