Call of Duty Modern Warfare – Hat ein großes Problem

Call of Duty Modern Warfare ist ein großartiges Spiel geworden und wird von Kritikern sowie Spielern gleichermaßen in den höchsten Tönen gelobt, doch es ist nicht alles rosig im Shooter-Paradies. Reverse Boosting und SBMM wirken sich derzeit negativ auf einzelne Spielerfahrungen aus. Euch sagen diese Begriffe nichts? Da kann ich aushelfen.

Was ist SBMM?

Der Begriff SBMM kommt aus dem englischen und steht als Abkürzung für „Skillbased Matchmaking“. Das bedeutet, dass Spieler nach ihren individuellen Fähigkeiten zusammen gewürfelt werden und dementsprechend gute Spieler auf mindestens genauso gute Spieler in den Multiplayer-Schlachten treffen sollten. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für weniger gute Spieler. So soll verhindert werden, dass Spieler schnell die Lust an Modern Warfare verlieren, weil sie ständig von Profi-Spielern auseinander genommen werden.

Diese Art von Matchmaking ist nicht neu und kommt überwiegend in Spielen mit Turnier-Aspekt zum Einsatz wie Rainbow Six: Siege, LoL oder Apex Legends. In den genannten Spielen kommt der zuständige Algorithmus jedoch transparent und belohnend daher, während sich die zuständigen Entwickler von Call of Duty Modern Warfare über das Matchmaking ausschweigen. So geben weder der Publisher Activision noch die zuständigen Entwickler von Infinity Ward an, welcher Algorithmus beim Matchmaking zum Einsatz kommt. Kommt also wirklich ein SBMM zum Einsatz?

Wie kommt man auf SBMM?

Mittlerweile haben zahlreiche Youtuber das Matchmaking von Modern Warfare unter die Lupe genommen und liefern handfeste Beweise für SBMM. Man muss nur im Suchlauf auf Youtube „CoD SBMM“ eingeben und findet unzählige Beiträge zum Thema. Interessant sind dabei die Videos der beiden CoD-Youtuber Xclusive Ace und Drift0r, die in einer gemeinsamen Aktion einen Praxistest durchgeführt haben, um dem Matchmaking auf den Zahn zu fühlen. Beide sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das K/D-Verhältnis der kürzlich gespielten Partien eine wichtige Rolle zu spielen scheint.

Für ihren Praxistest haben die Youtuber mit drei Konten an öffentlichen Spielen in Call of Duty: Modern Warfare teilgenommen und unterschiedliche K/D-Verhältnisse für die jeweiligen Konten erspielt. Ein Konto wies ein überdurchschnittlich hohes K/D-Verhältnis auf, das zweite ein eher durchschnittliches und das dritte ein unterdurchschnittliches. Dann spielten die Youtuber jeweils drei Spiele und dokumentierten die durchschnittliche K/D aller anderen Spieler in der Lobby. So fiel schnell auf, dass die stärkeren Konten auch mit stärkeren Spielern gematcht wurden. Dabei scheint die kürzliche Leistung einen starken Einfluss auf das Matchmaking zu haben, denn haben Spieler in den letzten Partien besonders gut oder besonders schlecht gespielt, wurden diese mit entsprechend starken Spielern zusammen gewürfelt.

Zusätzlich haben die beiden Youtuber ihre Ergebnisse in einem Dokument zusammengefasst und dieses der Öffentlichkeit über die Google-Cloud zugänglich gemacht. Wer sich für die genauen Zahlen interessiert wird hier fündig.

Dynamisches SBMM

Auf den Ergebnissen der Youtuber aufbauend, lässt sich daraus schließen, dass in Call of Duty Modern Warfare offenbar ein dynamisches Skillbased Matchmaking zum Einsatz kommt. Dieses reagiert schnell auf Leistungsschwankungen der Spieler und mischt ähnlich starke Spieler zusammen. Wie die beiden weiter ausführen scheint die Netzwerkleistung (Latenz/Ping) keinen Einfluss auf das Matchmaking zu haben.

Eigentlich haben die Youtuber nur das bestätigt, was viele Spieler schon länger subjektiv angenommen haben. Dementsprechend betreiben immer mehr Spieler das sogenannte „Reverse Boosting“. Somit kommen wir zum angesprochenen Problem von Call of Duty Modern Warfare.

Was ist „Reverse Boosting?

„Reverse Boosting“ bedeutet, dass Spieler eine möglichst schlechte Statistik anstreben. Ihr Ziel ist es dabei so viele Tode in einem Match anzuhäufen wie nur möglich, um das K/D-Verhältnis deutlich unter 1 zu halten. Hierdurch erhoffen sie sich in den nächsten Matches auf Spieler zu treffen, die deutlich unter ihrem eigenen Niveau liegen, um sich überlegen zu fühlen.

Warum wird das zum Problem?

Würden nur wenige Spieler sich dem „Reverse Boosting“ verschreiben, dann wäre dies sicherlich nicht weiter schlimm, doch wie man der Statistik von CoDTracker entnehmen kann, üben diese Praktik bereits mehrere hundert Spieler aus. Zum Zeitpunkt des Beitrages hat der Spitzenreiter dieser Praktik bereits über 350.000 Suizide verübt. Einige Spieler töten sich im Schnitt 50 Mal pro Match.

Zum großen Problem wird es deshalb, weil das Spielerlebnis einiger Spieler hierdurch gestört wird. Wenn sich die „Reverse Booster“ immer wieder selbst mit C4 in die Luft sprengen, dann verliert das eigene Team einen Mitspieler und im schlimmsten Fall generiert er Punkte für das gegnerische Team. Somit wird ein Sieg für das betroffene Team nahezu unmöglich.

Eine Lösung für das Problem ist nicht in Sicht und ob das Matchmaking tatsächlich so funktioniert wie es zur Zeit den Anschein macht, ist nicht gesichert, da sich die Verantwortlichen weiter ausschweigen.

Wie seht ihr das? Seid ihr bereits solchen „Reverse Boostern“ getroffen? Betreibt ihr vielleicht selbst eine solche Taktik oder macht ihr euch keinen Kopf um das Matchmaking und wollt nur in Ruhe ein paar Runden spaß in CoD haben? Schreibt es uns in den Kommentaren.

Quellen: Mein-MMO, Gamestar