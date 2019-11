Call of Duty Modern Warfare – Dataminer finden im Quellcode 23 neue Modi und 38 Maps

Wie es bei jedem „Call of Duty“ der Fall ist, soll selbstverständlich auch der der neue „Call of Duty: Modern Warfare“ langfristig mit neuen Inhalten versorgt werden. Dataminer sind im Quellcode auf zahlreiche neue Inhalte gestoßen, welche in den nächsten Wochen und Monaten kommen könnten.

Zwar haben sowohl Activision als auch die verantwortlichen Entwickler von Infinity Ward bereits angekündigt Zeitnah neue Inhalte für „Call of Duty: Modern Warfare“ nachliefern zu wollen, doch aktuell wurde nicht verraten welche neuen Modi und Maps die Spieler in Zukunft zu erwarten haben. Wie so oft, haben Dataminer nun etwas im Quellcode gefunden und somit einen möglichen Ausblick auf die Zukunft des Titels offenbart.

Das Online-Magazin Charlie Intel berichtet unter Berufung auf Dataminer, dass sich im Quellcode der PC-Version von „Call of Duty: Modern Warfare“ Hinweise auf insgesamt 23 verschiedene Modi und 38 neue Maps verstecken. So sollen sich allein für den „Feuergefecht“-Modus fünf neue Maps im Quellcode finden. Zudem könnten die „6 vs 6“- und „10 vs 10“-Modi von „Call of Duty: Modern Warfare“ in den kommenden Wochen und Monaten mit bis zu 20 neuen Maps versehen werden. Unter den neuen Modi ließ sich ein sogenannter „Gun Game“-Modus finden, in dem die Spieler mit jeder der vorgegebenen Waffen einen Kill zu erzielen müssen.

In dem „Grind“-Modus hingegen, müssen die Spieler auf der Map verteilte Erkennungsmarken einsammeln und zu einem bestimmten Ziel bringen. Darüber hinaus könnte der „Infected“-Modus zurückkommen. Eine Auflistung aller Spielmodi findet ihr unterhalb des Artikels.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist seit dem 25. Oktober 2019 für Playstation 4, Xbox One und PC erhältlich. Ob die hier erwähnten Spielmodi es tatsächlich ins Spiel schaffen, ist bisher nicht bekannt und sollte mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Alle Spielmodi in der Übersicht:

Team Juggernaut (gametype_tjugg): Jedes Team hat einen Juggernaut. Kills von Juggernauts bringen mehr Punkte ein. Das erste Team, welches das Punktelimit erreicht gewinnt.

Reinforce (gametype_siege): Sammelt Punkte, um gefallene Teammitglieder wieder zu beleben. Sammelt alle Punkte, um die Runde zu gewinnen.

Rupture (gametype_rugby): Übernimm die Kontrolle über einen mächtigen Juggernaut und besetze die gegnerische Basis, um zu Gewinnen.

One in the Chamber (gametype_oic): Erhalte Munition für getötete Feinde. Das Team mit der höchsten Punktzahl gewinnt.

Invasion (+ Hardcore) (gametype_blitz): Bringt eure Teamflagge in die Basis des Gegners.

Infected (gametype_infect): Eliminierte Überlebende werde zu Infizierten. Infiziere jeden oder Überlebe um zu gewinnen.

High Value Target (gametype_hvt): Erledige Feinde, um Punkte zu erzielen. Jage hochwertige Ziele, um mehr Punkte zu stehlen.

Gun Game (gametype_gun): Erziele als erster Spieler alle Kills mit einer vorbestimmten Waffe.

Grind (gametype_grind): Sammle Erkennungsmarken ein und bringe sie zum Ziel, um Punkte für dein Team zu erzielen.

Drop Zone (gametype_dropzone): Halte die Abwurfzone um Punkte zu erzielen und Abwurf Pakete einzusammeln.

Demolition (gametype_demo): Die Teams greifen abwechselnd zwei Bombenstandorte an und verteidigen sie. Beide müssen von dem angreifenden Team mit Bomben zerstört werden.

Defender (gametype_tdef): Erfasse die Drohne und halte sie, um Daten hochzuladen und Punkte für dein Team zu sammeln.

Search and Rescue (gametype_sr): Teams verteidigen und zerstören abwechselnd ein Ziel. Stellen Sie Erkennungsmarken wieder her, um Respawns zuzulassen oder abzulehnen.

Capture the Flag (gametype_ctf): Hol dir die feindliche Flagge und bringe sie zu deiner Basis zurück.

Fire Mission (+ Hardcore) (gametype_btm): Erledige Feinde, erobere HQs und extrahiere VIPs, um Punkte für dein Team zu sammeln.

Assault (gametype_assault): Angreifer greifen Bombengelände an. Verteidiger verteidigen!

All or Nothing (gametype_aon): Starte mit einer benutzerdefinierten Pistole, Wurfmesser und keiner Munition. Zusätzliche Vorteile erhält man durch Abschüsse, aber man verliert alles durch den Tod.

Alle Spielmodi ohne Beschreibung: