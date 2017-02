Bulletstorm – Spiel vom Index gestrichen

Es gibt gute Nachrichten für alle Fans von Bulletstorm! Bereits vor geraumer Zeit hat Gearbox bekanntgegeben, dass sie eine aufgehübschte Version ihres ausgefallenen Shooters Bulletstorm veröffentlichen werden. Jedoch war es unklar oder besser gesagt unwahrscheinlich, dass diese Version es auf den deutschen Markt schaffen wird, da das Spiel hierzulande indiziert ist.

Endlich runter von der Liste

Heute gab das Studio bekannt, dass das Spiel nicht länger indiziert ist!

„Der Prozess, dieses Spiel vom Index zu nehmen, war kompliziert und hat mehrere Monate gedauert”, erzählt Scott Warr, Produzent bei Gearbox. „Letztendlich war es den Aufwand und die Zeit wert, um den Titel zu unseren Fans nach Deutschland zu bringen. Es ist eines der vielen Beispiele dafür, was wir für unsere Spieler auf der ganzen Welt tun möchten. Wir sind begeistert, dass die Fans in Deutschland das Spiel zum ersten Mal spielen können – und zwar exakt dieselben Inhalte, die Spieler in unserem Land und in anderen Teilen der Welt genießen“.

Bulletstorm: Full Clip Edition wird am 07. April 2017 erscheinen und wird auf der PC und auf der PS4 Pro in 4K spielbar sein. Außerdem gibts mit Duke Nukem einen kultigen Gaststar.