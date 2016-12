Bruce Stanley nicht Co-Director von The Last of Us Part II

Am gestrigen Sonntag bestätigte Sony der Seite Kotaku, dass Bruce Stanley nicht als Co-Director bei The Last of Us Part II tätig werden wird. Stanley, welcher den Job bereits bei The Last of Us und Uncharted 4 innehatte, erholt sich im Rahmen einer einjährigen Auszeit von den Strapazen der Spieleentwicklung und freut sich im Anschluss wieder erstarkt zum Entwicklerstudio zu stoßen.

Naughty Dog kündigte The Last of Us Part II auf der diesjährigen PlayStation Experience in Anaheim, Kalifornien an. Die Hauptprotagonisten des Spiels sind wieder Ellie und Joel, wobei wir diesmal in die Rolle von Ellie schlüpfen dürfen.

Das Spiel befindet sich noch in einer frühen Entwicklungs-Phase. Sobald wir jedoch weitere Information zum Titel ergattern können, halten wir Euch auf dem Laufenden.