Borderlands 3 – Neues Video präsentiert die ersten 14 Spielminuten

In wenigen Wochen wird der Loot-Shooter „Borderlands 3“ für PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Schon jetzt könnt ihr einen Blick auf die ersten 14 Minuten des Spiels erhaschen.

Am 13. September 2019 wird Gearbox Softwares lang ersehnter Loot-Shooter „Borderlands 3“ endlich erhältlich sein. Eine Verschiebung des Termins ist ausgeschlossen, da das Entwicklerstudio bereits in der vergangenen Woche den Gold-Status ausgerufen hat. Somit ist die Entwicklung abgeschlossen. Wie das fertige Produkt aussehen wird, zeigen euch die Kollegen von IGN in einem aktuellen Video.

„Halten Sie die fanatischen Calypso-Zwillinge davon ab, die Banditen-Clans zu vereinen und die ultimative Macht des Universums an sich zu reißen. Nur Sie, ein abenteuerlustiger Kammer-Jäger, haben das Arsenal und die Verbündeten, um sie auszuschalten“, heißt es in der offiziellen Beschreibung zum Titel.

Hierfür stehen euch vier unterschiedliche Kammer-Jäger mit jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten zur Verfügung: