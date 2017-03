Blue Reflection – Cosplayer führt ihre Truppe in den Tod

Blue Reflection: Maboroshi Ni Mau Shojo no Ken ist ein typisches JRPG. Kein Wunder also, dass Gust den Titel auch auf eine für das Land der aufgehenden Sonne normale Weise vorstellt.

Blue Reflection – Cosplayer bereitet ihrer Truppe in jähes Ende

Das unten stehende Video ist kein einfaches Gameplay-Video des kommenden JRPG. Stattdessen greift die bekannte Cosplayerin Enako zum PlayStation 4 Controller. Ihrer Profession entsprechend ist sie dabei natürlich als Protagonistin Hinako Shirai gekleidet. Mit von der Partie ist übrigends Charakter Disigner Mel Kishida.

Leider scheint die spielende Cosplayerin die Schlacht gegen die riesigen Gegner des Spiels zu unterschätzen. Statt auf dem Schlachtfeld siegreich zu sein, führt sie die Heldentruppe nämlich geradewegs in den digitalen Tod. Blue Reflection: Maboroshi Ni Mau Shojo no Ken erscheint in Japan am 30. März für die PlayStation 4 und die PS Vita. Ein Release hierzulande wurde noch nicht angekündigt.

Nicht selten gehen durch den Einsatz von prominenten Persönlichkeiten gut geplante Marketing-Aktionen nach hinten los. Natürlich ist dies in diesem Fall eine Situation die nach einem kurzen Lächeln auf jeden Fall wieder begradigt ist. Wir können uns jedoch auch an eine Gamesconvention-Präsentation von Ubisoft 2007 erinnern, als Yvonne Catterfeld die Zuschauer anfangs mit den Worten „Die Zeit der Ballerspiele ist vorbei“ begrüßt hat. Selbst die nachfolgenden tollen Pferdespiele konnten uns nicht mehr begeistern.