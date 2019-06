Bloodstained Ritual of the Night – So lange soll euch die Kampagne beschäftigen

Im Rahmen der Bitsummit 7 Spirits verriet der zuständige Producer, des kommenden Metroidvania „Bloodstained: Ritual of the Night“, Koji Igarashi die Spielzeit der Kampagne.

In wenigen Wochen werden 505 Games und ArtPlay das Kickstarter finanzierte Metroidvania Projekt „Bloodstained: Ritual of the Night“ von Produzenten Koji Igarashi veröffentlichen. Igarashi arbeitete von 1990 – 2014 bei Konami und produzierte so einige „Castlevania“-Ableger, darunter auch den überaus beliebten Teil „Castlevania: Symphony of the Night“ (Metascore von 93). 2014 verließ er Konami und gründete ArtPlay, um seinen eigenen spirituellen Nachfolger zur „Castlevania“-Reihe zu produzieren.

Im Rahmen der Bitsummit 7 Spirits verlor Koji Igarashi einige Worte zur Spiellänge von „Bloodstained: Ritual of the Night“. Demnach soll die Kampagne knapp zehn Stunden benötigen. Dabei gibt Igarashi auch zu verstehen, dass sich wohl viele Spieler verlaufen werden. Allerdings könnte die Kampagne auch länger unterhalten, sollte man es anstreben alle Elemente des Spiels kennen zu lernen. Darüber hinaus gibt er an, dass die Bossgegner durchaus herausfordernd sein können, wodurch die Spielzeit ebenfalls gestreckt werden könnte.

In digitaler Form wird „Bloodstained: Ritual of the Night“ bereits ab dem 18. Juni 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC bereit gestellt. Die Retail-Fassung wird am 21. Juni 2019 veröffentlicht. Nintendo Switch User müssen sich wiederum bis zum 27. Juni 2019 gedulden.

Quelle: Gamingbolt