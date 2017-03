Blizzard bestätigt Starcraft: Remastered

Seit letztem Sommer gibt es Gerüchte über ein Starcraft: Remastered. Nun hat Blizzard die Gerüchte überflüssig gemacht und Starcraft: Remastered angekündigt.

Das klassische Starcraft wird kostenlos

Starcraft: Remastered wird alles beinhalten, was man sich von einer Neuauflage wünscht: 4K Grafik, 1080p Cinematics und überarbeite Audioausgabe. Es wird Blizzard-Freunde und Matchmaking unterstützen und vor allem wird es das klassische Gameplay beinhalten.

Das klassische Starcraft erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Vor allem in Korea ist es ein Kulttitel. Deshalb hat man sich dafür entschieden nichts am Gamelpay zu verändern. Sogar Replays der 1.16 Version werden in Starcraft: Remastered laufen. Außerdem wird gleichzeitig zum Starcraft: Remastered Release ein neuer Patch 1.18 für die Klassik-Version erscheinen. Diese sorgt dafür, dass das Spiel komplett kostenlos sein wird.

Doch das ist noch nicht genug: Starcraft: Remastered und die Klassik-Version sind untereinander kompatibel. Wer sich also nicht die Remastered-Version kaufen möchte, der kann trotzdem mit den Freunden spielen, die die neue Version besitzen. Außerdem kann man jederzeit zwischen den Versionen wechseln.

Bleibt abzuwarten, ob auch Freunde des Warcraft und Diablo Universums demnächst mit Neuauflagen der klassischen Spiele rechnen können. Und wird Starcraft: Remastered vielleicht sogar Starcraft II wieder als E-Sports-Titel ablösen? Die Popularität von Starcraft II im E-Sports-Bereich ist in den letzten Monaten enorm gesunken.

Starcraft: Remastered wird diesen Sommer erscheinen. Auf der überarbeiten offiziellen Starcraft Website könnt ihr euch alle Infos zur Neuauflage holen.