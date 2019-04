Blacksad: Under the Skin – Story-Trailer veröffentlicht

Microïds hat einen neuen Story-Trailer zum kommenden Adventure „Blacksad: Under the Skin“ veröffentlicht. Darüber hinaus haben die Verantwortlichen den Release-Termin enthüllt.

Wie die Verantwortlichen von Microïds bekannt gegeben haben, soll das Adventure „Blacksad: Under the Skin“ am 26. September 2019 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Der Titel basiert auf der Comic-Serie „Blacksad“ von Juan Díaz Canales und Juanjo Guarnido und verfrachtet die Spieler in die 1950er Jahre.

In „Blacksad: Under the Skin“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des Privatdetektivs John Blacksad. Er wird von Sonia Dunn engagiert, um den unerklärlichen Tod ihres Vaters Joe Dunn aufzuklären. Joe gehörte ein bescheidener Boxclub, um dessen finanziellen Problemen sich nun die Tochter auseinandersetzen muss. Gleichzeitig verschwindet Robert Yale, Joes Schützling und größte Hoffnung. John Blacksad soll Robert Yale nun aufspüren.

Die Spieler werden in dem Abenteuer ihren ganz persönlichen Weg einschlagen dürfen. So sollen die individuellen Entscheidungen der Spieler Auswirkungen auf John Blacksads Beziehungen zu den anderen Charakteren sowie das Ende der Ermittlungen haben. Der Titel kann in den Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch gespielt werden, zudem können Texte in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch zugeschaltet werden.

Neben dem Story-Trailer hat Microïds die Details zu „Blacksad: Under the Skins“-Sammleredition verraten. Neben dem Spiel umfasst diese eine Blacksad-Harzstatue und ein Portfolio.