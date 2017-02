Bioware: Neue IP bis März 2018

Wie die Kollegen von Gamespot berichten, plant man bei EA und BioWare mit dem Release einer neuen IP im kommenden Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr 2018 geht bis zum 31. März 2018, zu rechnen ist mit dem Titel also in den nächsten 14 Monaten. Die Ankündigung erfolgte dabei im Rahmen einer Investorenkonferenz. Beim Spiel soll es sich laut EA CEO Andrew Wilson um eine komplett neue Marke handeln.

„At the end of the fiscal year, our BioWare studio will be delivering an all-new IP, a clean-sheet design with new concepts, new gameplay mechanics, and new stories set in a unique new universe“

(zu deutsch: „Bis zum Ende des Geschäftsjahres wird unser Studio BioWare eine komplett neue Marke abliefern. Neue Gameplay-Mechaniken und neue Geschichten in einem einzigartigen neuen Universum.“)

Mit Details gehen EA und BioWare bis jetzt spärlich um. Dennoch lässt sich anhand einiger Aussagen auf eine Mischung verschiedener Genres schließen.

„What we’re seeing more and more is genre-melding, which is great components of a number of different genres really kind of coming together into single games,“ (…) you should be thinking about the great RPG character development and storyline progression that BioWare is known for, but in a world of greater action and greater adventure (…).“