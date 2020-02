Biomutant – Termin aufgetaucht – Veröffentlichung bereits im März?

Rund um das vielversprechende Action-Rollenspiel „Biomutant“, aus dem Hause THQ Nordic, ist es in den letzten Monaten verdächtig still gewesen. Sowohl Publisher als auch der zuständige Entwickler Experiment 101 schweigen sich derzeit aus, doch eine Veröffentlichung könnte schneller erfolgen als Gedacht.

Der Debüt-Titel des schwedischen Entwicklerteams Experiment 101 sollte ursprünglich im vergangenen Jahr für die Konsolen und den PC erfolgen, doch schon Monate zuvor räumte Publisher THQ Nordic ein, dass das Projekt noch etwas mehr Entwicklungszeit benötige. So erfolgte eine Verschiebung des vielversprechenden Action-Rollenspiels auf unbestimmte Zeit. Seitdem ist es recht still um den Titel geworden, was auf ein schlechtes Vorzeichen hindeutet.

Wenn wir jedoch dem Händler Instant Gaming Glauben schenken, dann ist es offenbar nicht der Fall. In der aktualisierten Produktbeschreibung zum Titel wird der 17. März 2020 als Veröffentlichungsdatum angegeben. Was jedoch dagegen sprechen dürfte ist die Tatsache, dass der Publisher THQ Nordic bisher keinerlei PR-Maßnahmen in die Wege geleitet hat. Woher der Händler seine Daten bezieht ist bisher unklar, es könnte sich dabei auch um einen Platzhalter handeln.

Dementsprechend solltet ihr diese Information mit der nötigen Vorsicht genießen und bis eine offizielle Stellungnahme seitens THQ Nordic erfolgt, als Gerücht abstempeln.