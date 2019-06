Bethesda – Wird auf der diesjährigen E3 „The Evil Within 3“ angekündigt?

Werden Bethesda Softworks und Tango Gameworks auf der diesjährigen E3 2019 den Survival-Horror „The Evil Within 3“ enthüllen? Zumindest lassen erste Hinweise darauf schließen.

Bereits in wenigen Tagen werden die großen Publisher im Rahmen der E3 2019 sowohl ihre angekündigten Spiele präsentieren als auch unangekündigte Titel enthüllen. Unter anderem wird auch Bethesda Softworks am Montag, den 10. Juni 2019 um 2:30 Uhr eine hauseigene Pressekonferenz veranstalten. Neue Informationen zu „The Elder Scrolls 6“ und „Starfield“ werden nicht folgen, dies bestätigte das Unternehmen bereits und gab an „DOOM Eternal“, „Wolfenstein: Youngblood“ und weitere Inhalte zu „Fallout 76“ zu präsentieren.

Allerdings könnte das Unternehmen auch den Survival-Horrortitel „The Evil Within 3“ aus dem Hause Tango Gameworks für die Konsolen und den PC ankündigen. So verriet der legendäre Game Designer Shinji Mikami, der das erste „The Evil Within“ als Game Director und den Nachfolger als Executive Producer begleitet hatte, dass er auf der E3 2019 zugegen sein wird.

Eine andere Erklärung für Mikami persönlich auf der Bildfläche der E3 2019 zu erscheinen könnte auch Capcom liefern. Immerhin verwirklichte der kreative Kopf in der Vergangenheit Marken wie „Resident Evil“ oder auch „Dino Crisis“ für den japanischen Publisher. Fans wünschen sich schon lange ein Remaster oder einen Reboot der „Dino Crisis“ Marke. Möglicherweise hat Capcom diesbezüglich etwas anzukündigen.