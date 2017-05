Bestes Streaming Zubehör von AVerMedia

Die Produkte aus dem Hause AVerMedia zeigen es deutlich wie wenig andere. Gutes Streaming Zubehör muss nicht teuer sein und kann dennoch alles bieten, was das Herz begehrt. Aus diesem Grunde stellen wir euch ganze drei Produkte vor, die wir in Sachen Streaming-Tauglichkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis genauestens unter die Lupe genommen haben. Dabei handelt es sich zum einen um die zwei Streaming-Geräte, das Live Gamer Portable (kurz LGP) und das Live Gamer Portable 2 (kurz LGP2) und zum anderen um das Godwit 310 USB Microphone. Natürlich gehen wir dabei auch auf die jeweilige Software ein, die ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand bei AVerMedia zum Download bereitsteht. Die Besonderheit von LGP und LGP2 ist übrigens, dass ihr zum Aufnehmen eurer Videos nicht einmal auf einen PC angewiesen seid. Diese werden nämlich auf SD- beziehungsweise microSD-Karte gespeichert. Falls euch das Thema Streaming interessiert, solltet ihr jetzt genau lesen.

AVerMedia Live Gamer Portable – Ganz schön klasse, diese Mittelklasse

Das Live Gamer Portable erhaltet ihr bereits für rund 110 Euro. Damit ist der Einstieg in den Streaming-Bereich gut und günstig. Das LGP vereint Einfachheit und hohe Leistungsfähigkeit. Mit und ohne PC verarbeitet ihr euer Material nämlich in Full-HD-Auflösung. Die Bildrate liegt dabei bei 30 FPS, was noch immer flüssig genug für ein hochwertiges Video ist. Als wir die rot-schwarze Verpackung mit dem Gerät auf unserem Tisch hatten, konnten wir kaum erwarten, ihm die Papp-Verkleidung vom Kunststoff-Körper zu reißen und wir wurden nicht enttäuscht. Während die Materialwahl hochwertiger hätte sein können, konnte die Optik gleich überzeugen. Die Mischung als gebürstetem, schwarzen Alu-Look und rot ist stimmig und trifft unseren Geschmack. Mit eigener Tasche, USB-, HDMI-, AV- und 3,5mm Audio-Kabel ist der Lieferumfang zudem mehr als üppig. Dank diesem Umfang könnt ihr von PS2 bis PS4 und Co. von allen Konsolen problemlos streamen. Dies gilt auch für die Nintendo Switch

Kleinere Probleme mit der SD-Karte aber sonst wunschlos glücklich

Stellt euch vor, ihr wollt mit dem LGP eure ersten Spielszenen ohne den PC aufnehmen und bekommt immer wieder einen Fehler des Gerätes durch die LED-Statusanzeige signalisiert. Das kann schon ärgern. Wollt ihr euch selbst diesen Ärger ersparen, benutzt am besten die Software SDFormatter oder eine neue Karte, dann gibt es keine weiteren Probleme. Ein Schieberegler lässt euch den PC- oder den PC-freien-Modus wählen. Einfach Headset an das LGP anschließen und ihr könnt ohne PC eure Spielszenen kommentieren. Achtet darauf, dass ihr das Headset nicht an euren PS4-Controller anschließt, sonst erhaltet ihr keinen Ton mehr über das HDMI-Kabel und euer Stream bleibt stumm. Das Streaming über den PC ist ebenfalls einfach und intuitiv. Das Programm RECentral unterstützt eine 1-Click Einrichtung für die Aufnahme. Ihr habt schnell eure Einstellungen vorgenommen und erzielt so tolle Ergebnisse. Beim Streaming könnt ihr eure Signale direkt in OBS, Wirecast oder andere Software einspeisen.

AVerMedia Live Gamer Portable 2 – Evolution statt Revolution

Das Paket des LGP2 ist schöner als das des Vorgängers. Der Inhalt wirkt noch hochwertiger. Das Gerät hat ein ansehnliches schwarz-rotes Toblerone-Design. Die Materialanmutung des Geräts ist ebenfalls besser. Die Stromversorgung wird durch Micro-USB sichergestellt. Das HDMI-Kabel und 3,5mm Audio-Kabel sind ebenfalls mit dabei. Als Speichermedium wird hier auf microSD zurück gegriffen und die Probleme des Vorgängers bestehen hier nicht. Alle Kabel sind außerdem hochwertig von Textil ummantelt. Neben den vorhandenen Audio-Ein- und Ausgängen finden wir erstmals eine Lautstärke-Wippe mit Lichtsignal und direkt daneben einen 3-Wege-Schieberegler. Dieser Regler unterscheidet beim LPG2 zwischen drei statt zwei unterschiedlichen Modi. Während die ersten denen des LPG gleichen, ist die dritte Regler-Position für den Medien-Modus vorgesehen. So müsst ihr die MicroSD-Karte nicht aus dem Gerät nehmen, wenn ihr auf die Daten zugreifen wollt. Diese wird problemlos als Wechseldatenträger erkannt. Das LGP2 verdoppelt zudem die Bildrate des Vorgängers auf 60 FPS bei Full-HD-Auflösung.

Bessere Software gesellt sich zur besseren Hardware

Wie ihr seht, ist das LGP2 eine gelungene Weiterentwicklung des LGP, die im Test uneingeschränkt überzeugen konnte. Die Einrichtung am PC ist ebenso einfach wie beim Vorgänger. Besser sind jedoch die dort vorhandenen Optionen. So könnt ihr euch direkt mit in euer Streaming-Bild bringen, wenn ihr die geeignete Kamera habt. Dann könnt ihr Audio-Eingaben und euer Video noch während der Übertragung bearbeiten und sogar euren Hintergrund ohne Green-Screen entfernen lassen. Direkte Schnittstellen zu YouTube, Twitch und Co. bestehen ebenfalls und funktionieren auch in der Praxis problemlos. Für rund 190 Euro findet ihr hier die Rundum-Sorglos-Lösung für anspruchsvolles Streaming. Wenn ihr mehr wollt, als das LGP bietet und die 80 Euro mehr investieren wollt/könnt, ist das LGP2 die bessere Wahl für euch. Allerdings müsst ihr hier auf das Täschchen des Vorgängers leider verzichten. Wie beim Live Gamer Portable erhaltet ihr etwaige Status-Signale über die LED-Beleuchtung.

Ergänzt euer Equipment doch um ein USB-Mikrofon – Das Godwit 310

Wenn ihr eure Stimme gerne unverfälscht und deutlich aufnehmen oder streamen wollt, kommt ihr um ein gutes Mikrofon nicht drum herum. An diesem Punkt gilt wie so oft – wer billig kauft, kauft doppelt. Ein gutes Kondensator-Mikrofon ist gar nicht so unerschwinglich und hält eine Ewigkeit. Dank jahrelanger Expertise im Bereich Streaming ist sich AVerMedia der Tatsache bewusst, dass die Qualitätsansprüche in der letzten Zeit wie die Zahl der YouTuber selbst extrem in die Höhe geschossen ist. Neben einer tollen Idee ist es zunehmend wichtig diese gut herüber zu bringen. Das ermöglicht euch das Godwit 310. Es ist ein USB Mikrofon, das von eurem PC sofort erkannt wird und super mit allen gängigen Software-Lösungen funktioniert. Wir haben es mit den AVerMedia Programmen ebenso genutzt wie mit Audacity und dem CyberLink Audio Director. Immer hatten wir tolle Ergebnisse, die sich durch eine klare Aufzeichnung unserer Stimme bemerkbar gemacht haben.

Tolle Leistung durch gute Hardware

Der Grund dafür, dass unsere Versuche mit dem Godwit 310 so erfolgreich waren, ist definitiv der, dass die Technik nicht nur top-aktuell und hochwertig ist, sondern auch so klingt. Technische Daten wie die Sample Rate von 48 kHz und die Bit-Rate von 16 Bit können sich sehen lassen. Die Plug and Play-Technik und die extrem leichte Bedienung erleichtern zudem den Einstieg in die Arbeit mit einem Mikrofon. Das führt dazu, dass sich alte Hasen und Neulinge gleichermaßen wohl fühlen werden. AVerMedia-typisch signalisiert eine LED ob das Mikrofon ausgeschaltet ist oder läuft. Einschalten könnt ihr es sowohl Software-seitig als auch durch das Drehen des Lautstärke-Knopfs. Leider konnten wir den Preis noch nicht für euch in Erfahrung bringen. Die Info geben wir direkt nach der Antwort von AVerMedia an euch weiter.

Unser Fazit zu Streaming-Produkten von AVerMedia

Alle getesteten Produkte haben ihren Zweck erfüllt und unsere Erwartungen dabei erfüllt oder übertroffen. Lediglich die SD-Karten Erkennungsprobleme des LGP haben uns vor ein kurzzeitiges Problem gestellt, das wir jedoch schnell lösen konnten. Ansonsten sind die Software-Lösungen durchdacht, die Angebote komplett und die Kompatibilität mit der PlayStation 4 und unserem Windows PC stand nie zur Debatte. Natürlich sind wir euch noch den Preis für das Godwit 310 schuldig, den liefern wir euch aber nach. Wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis ebenso gut ist, wie bei LPG und LPG2, wird der Preis des Godwit 310 nicht zu hoch sein. Die Entscheidung zwischen LPG und LPG2 ist jedoch Geschmackssache. Wer eine preisgünstige Lösung mit großem Fähigkeits-Umfang sucht, sollte zum LPG greifen. Wer professioneller einsteigen will, ist sicher mit dem LPG2 besser bedient.