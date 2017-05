Bester Heimkino Sound mit Elac Cinema Sets

Wer hochwertige Lautsprecher sucht, ist beim deutschen Unternehmen Elac gut aufgehoben. Kaum einer weiß übrigens, dass die Ursprünge des Herstellers bereits bis 1926 zurückreichen. Elac steht dabei für Electroacustic GmbH. Während Elac damit begann Morsezeichen auch Unterwasser zu versenden, sorgen sie nun unter anderem dafür, dass das Prädikat Made in Germany auch im Lautsprecher-Bereich bei den internationalen Wettbewerbern Respekt einflößt. Ob das Unternehmen seinen guten Ruf zurecht hat, oder ob die Lautsprecher viel Lärm um nichts machen, haben wir anhand der zwei Cinema Lautsprecher-Sets für euch unter die Lupe genommen. Mit dem Elac Cinema 10 und dem Elac Cinema 30 hat der Hersteller nämlich zwei unterschiedliche 5.1 Lautsprecher-Systeme im Sortiment. Bei uns in der Redaktion haben die Sets nicht nur dazu geführt, dass sämtliche Sound-Testvideos rauf und runter liefen, sondern ebenfalls dazu, dass neben unseren Games auch viele akustisch überzeugende Filme den Weg zurück in unsere PlayStation 4 gefunden haben.



Elac Cinema – Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck

Beim Elac Cinema 10 haben wir beim Auspacken gleich mehrere verschieden Eindrücke gesammelt. Mit 750 Euro ist das Surround-Lautsprecher Set um einiges günstiger als sein größerer Bruder. Dafür bringt es statt dem üblichen Gewinde an der Rückseite für die Wandmontage direkt eigene Wandhalter und besondere Befestigungen für den größeren Center-Lautsprecher mit. Damit habt ihr inklusive aller Schrauben und Dübel alles dabei, was ihr für eine bombenfeste Montage benötigt. Lautsprecherkabel sind allerdings bei keinem der beiden Sets im Lieferumfang enthalten. Was uns bei beiden Geräten zusätzlich positiv aufgefallen ist, sind die hochwertigen Kabelklemmen auf der Lautsprecher-Rückseite. Die kompakten Satelliten-Lautsprecher des Elac Cinema 10 sind in schwarzen Aluminium gekleidet. Während dies auf Ober- und Unterseite in Hochglanz daherkommt, ist es auf den gebogenen Seiten gebürstet, was einen edlen Eindruck verleiht. Der Subwoofer ist hauptsächlich schwarz und durchbricht diese Einheit lediglich durch Aluminium-Akzente.



Der große Bruder bekommt den großen Auftritt

Beim Elac Cinema 30 haben alle Satelliten-Lautsprecher das selbe kompakte Format. Im Gegensatz zu denen des kleinen Bruders sind sie rund 300 Gramm schwerer und kommen so jeweils auf 1,3 Kilo. Die Verarbeitung ist ausgezeichnet und die Optik übertrifft die des Cinema 10. Sie wirken etwas aufwendiger verarbeitet und sind hauptsächlich in hochglänzendem Aluminium gefertigt. Während wir das Set in schwarz bekommen haben, gibt es das Set auch in edlem weiß. Bis auf die eingearbeiteten Gewinde zum Anbringen an typische Wandbefestigungen oder auf Ständer, haben wir hier kein weiteres Zubehör. Der Subwoofer ist mit 14 Kilo rund ein Kilogramm schwerer als das Vergleichsexemplar. Optisch ist er in seinem Seidenmatt inklusive der Chrom-Säulen eine Wucht. Insgesamt gefällt uns das Elac Cinema 30 eine bis zwei Klassen besser als das Elac Cinema 10. Beim Geschmack scheiden sich bekanntlich die Geister. Bei gedimmten Licht fallen beide Systeme nicht auf und müssen akustisch punkten.

Wie schlagen sich die zwei Pakete auf dem Papier?

Die Leistungsdaten des Elac Cinema 10 lesen sich gut. Natürlich handelt es sich bei den Satelliten um 2-Wege-Lautsprecher. Diese wiegen gerade einmal 950 Gramm und bringen damit eine Musikbelastbarkeit von ganzen 65 Watt mit. Der S10, der aktive Bassreflex-Subwoofer des Elac Cinema 10, wiegt 13 Kilo und bringt damit ganze 100 Watt RMS mit. Das ist auf jeden Fall genug um die direkten Nachbarn zu verärgern. Vor allem ist er super auf die Satelliten abgestimmt und erschafft ein tolles akustisches Gesamtbild. Dazu jedoch später mehr. Das Elac Cinema 30 hat sich vorgenommen die Werte des kleineren an jeder Stelle zu übertreffen und schafft dies ausnahmslos. Fangen wir beim Subwoofer an, der die Bezeichnung SUB 2030 trägt und mit maximal 350 Watt die Wände ordentlich zum Wackeln bringt. Man traut ihm seine Power aufgrund der kompakten Ausmaße kaum zu. Die Musikbelastbarkeit der Satelliten liegt nur 10 Watt über den Vergleichs-Satelliten.

Weitere nennenswerte Daten zum Elac Cinema 30

Die genannten 10 Watt Mehrleistung könnte man als marginal bezeichnen. Man sollte die Qualität der Lautsprecher jedoch nicht an diesem einfachen Wert festmachen. Mit den Satelliten-Lautsprechern bildet Elac nämlich eine Range von 20 bis 180 Hz ab. Die des Cinema 10 schaffen im Vergleich ebenfalls gute 35 bis 150 Hz. Es kommt also wieder einmal auf das an, was Lautsprecher bieten sollen, das perfekte Klangerlebnis. Um dieses beurteilen zu können, haben wir also beide Sets an den gleichen 5.1 AV-Receiver angeschlossen, sie gleich im Testraum ausgerichtet und die Einmessung elektronisch vorgenommen. Damit nun nicht Äpfel und Birnen miteinander verglichen werden, haben wir die gleichen Filme einer Film-Reihe über die Lautsprecher genossen, das gleiche Game gezockt und immer die Ohren gespitzt. Zusätzlich haben wir uns verschiedene Testvideos angeschaut, die auch die letzten Stärken und Schwächen bloßgestellt haben. Eines können wir euch sagen, es lohnt sich beim Gaming auf Elac zu setzen.

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Von den höchsten Bergen bis in die tiefsten Täler

Beginnen wir mit dem Elac Cinema 10, fallen uns von Beginn an der ausgewogene Klang und der ordentliche Bass auf. Egal ob wir das System mit Musik, Games oder Filmen konfrontiert haben, es hat uns nämlich auf keinste Weise enttäuscht. Auffällig war die anfängliche Dominanz des Center-Lautsprechers, der ein wenig Feinjustierung bedarf, damit er die Surround-Kollegen nicht zu sehr dominierte. Als dies jedoch geschafft war, konnten wir uns zurücklegen und genießen. Das System ist frei von Schwächen und bietet mit seiner guten Abstimmung ein ausgewogenes, lebendiges Kino-Erlebnis, das man erlebt haben muss. Auch die üblichen Dolby-Videos, die man aus den Kinobesuchen kennt, kamen mit dem System nämlich richtig gut zur Geltung. Kombiniert man das System mit einem Preiswerten Receiver kommt man für knapp über 1000 Euro zu einem wunderbaren Heimkino-Komplettsystem. Hat man den geeigneten Receiver bereits zu Hause und sucht das passende System, sollte man sich das Cinema 10 anschauen.

Kristallklarer Sound und ein Bass, der den Boden beben lässt

Das Elac Cinema 30 ist ein Lautsprecher-Set, das uns als Tester für viele weitere Tests versaut. Erstens setzt es neue Hürden für jeden kommenden Lautsprecher-Test. Zweitens macht es der Konkurrenz extrem schwierig. Vor allem dieser geballte, glasklare und dennoch kraftvolle Klang ist es, der das System zum bislang besten macht, was wir in unserer Redaktion getestet haben. Es ist jedoch auch das teuerste. Das 1800 Euro teure Elac Cinema 30 hebt Heimkino- und Gaming-Sound auf eine neue Ebene. An dieser stelle sollte man auch verhindern beim passenden Receiver zu sparen. Sollten wir einen solchen zum testen bekommen, werden wir berichten, zu welchem System er am besten passt. Egal ob bei Film oder Gaming, mit der richtigen Sound-Kulisse ist das Erlebnis echter, immersiver und bleibt länger im Kopf. Klar wird folgende Tatsache – wer nicht allzu sehr auf’s Geld achten muss, greift besser zum Elac Cinema 20.

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Unsere Meinung zu Elac Cinema 10 und Elac Cinema 30

Bei Elac Cinema 10 und Elac Cinema 30 bekommt ihr ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis geboten. Das Made in Germany steht bei Elac nämlich für ausgezeichnete Verarbeitung, tollen Nutzen und langlebige Qualität. Dies sind übrigends die Werte, die beide Sets vom ersten Moment an ausgestrahlt haben. Beide haben auf ihrem Preisniveau geglänzt und uns gezeigt, wozu auch unser etwas in die Tage gekommener AV-Receiver noch in der Lage ist. Wer ein sich Budget von knapp über 1000 Euro setzt, ist mit dem Elac Cinema 10 und einem Mittelklasse-Receiver super bedient und für die Zukunft gerüstet. Für ein Budget von knapp über 2000 bis 2500 Euro bekommt ihr das überragende Elac Cinema 30 mit einem AV-Receiver, der die Stärken des Systems unterstreicht. Das Lautsprecher-System selbst ist über jeden Zweifel erhaben und liefert bei extremer Kompaktheit einen lebendigen, klaren und dennoch wirklich kräftigen Sound. Schaut euch die Sets auf jeden Fall näher an!