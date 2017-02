Berserk and the Band of the Hawk im Launch Trailer

Berserk and the Band of the Hawk erscheint hierzulande am 24. Februar. Nichtsdestotrotz wollen wir euch den amerikanischen Launch-Trailer zeigen, der Aufschluss darüber gibt, was ihr ab Freitag vom KOEI TECMO Titel erwarten könnt.

Berserk and the Band of the Hawk – Der Launch-Trailer

Der Titel basiert auf Kentarou Miuras Manga- und Anime-Reihe und soll euch als Omega Forces blutigster Warriors-Titel die Geschichte von Guts, Kjaskar und der Söldnergruppe der Falken im Kampf gegen Dämonen näher bringen.

Die Verschiedenen Charaktere sollen euch dabei unterschiedliche Spielstile ermöglichen. Guts trägt ein riesiges Drachentöter-Schwert während man bei Griffith beispielsweise eine dämonische Femto-Form einsetzen kann, die schnelle Angriffe ermöglicht. Dabei soll vor allem das Spielgefühl bei jedem Charakter einzigartig sein.

Zu eurem Repertoire gehört neben physischen Attacken auch Magie und die Fähikgeit euch zu verwandeln. Es wurde natürlich darauf geachtet, dass alle Angriffsarten direkt aus der Berserk-Welt stammen.

Alle Spieler, die sich einem endlosen Ansturm von Feinden entgegenstellen wollen, werden voll auf ihre Kosten kommen. Für sie gibt es zusätzlich den Endless-Eclipse-Modus. Mit fortlaufendem Ansturm werden eure Gegner dort immer stärker. Solltet ihr bestehen, erhaltet ihr bessere Ausrüstung für das Hauptspiel.

Das klingt nach einem Action-Feuerwerk, das eine Menge Laune macht. Wir halten euch auf dem laufenden.