Battlefield 1 – Trailer zur neuen Erweiterung vorgestellt

Battlefield 1 erhält im September mit In the Name of the Tsar ein dickes Erweiterungspaket, welches die Russen in die Welt des ersten Weltkrieges einführt. Im Rahmen der E3 hat Electronic Arts einen stimmungsvollen Trailer vorgestellt, der einen kleinen Einblick in die Erweiterung bringt.

Battlefield 1 In the Name of the Tsar im Trailer

Das Erweiterungspaket bringt sechs (!) neue Karten, die Husarenkavaliere, etliche neue Waffen und erstmals auch Frauen in die Spielwelt von Battlefield One. Es wird auch einige neue Spezialisierungen geben. Wie diese genau aussehen werden, wurde im Rahmen der E3 nicht erwähnt. Vielleicht bringt die gamescom im August neue Infos.

Wann genau die Erweiterung erscheinen wird ist uns noch nicht bekannt.