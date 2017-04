Battlefield 1 – Frühlingsupdate live

Ein ordentlicher Frühjahrsputz scheint ebenfalls für Spiele sinvoll zu sein, denn Battlefield 1 erhält heute einige Neuerungen im Frühlingsupdate. Das Update bringt neben Bugfixes und einigen kleineren Balance Änderungen ebenso ein paar inhaltliche Erweiterungen. So ist es Medics jetzt beispielsweise möglich, einen toten Mitstreiter vor der Wiederbelebung zu markieren. Damit kann man sicherstellen, dass er nicht neu spawnt, kurz bevor er reanimiert wird. Das dürfte ein nettes Feature sein, das einigen Frust unter den Sanitätern vermeiden wird.

Des Weiteren bringt das Frühlingsupdate 4 neue Waffen, weitere Optionen zur Serververwaltung, sowie neue Ordensbänder und Erkennungsmarken. Das größte Feature des Updates ist aber zweifelsfrei das neue Platoonsystem.

Platoons – Das neue Clansystem für Battlefield 1

Das neue Platoons-Feuture lässt sich am besten mit dem Clansystem anderer Spiele vergleichen. Ab jetzt könnt ihr in Battlefield 1 eine Gruppe mit bis zu 100 Mitgliedern gründen und euch selbst mit einem eigenen Namen und Emblem einen Ruf auf den Servern erarbeiten. Die Organisation erfolgt über verschiedene Ränge für Mitglieder. Entsprechend hat bringt jeder Rang unterschiedliche Verwaltungsmöglichkeiten mit sich. Eine umfangreiche Erklärung und die komplette Liste aller Änderungen findet ihr auf der offiziellen Seite. Treibt ihr euch noch immer auf Battlefield 1 Schlachtfeldern herum? Falls ja, was haltet ihr von den Änderungen?