Battlefield 1 – Details zum Winter-Update

Pünktlich zum Valentinstag gibt’s das Winter-Update zu Battlefield 1. In einem gestrigen Stream hat DICE einiges zu den Änderungen gesagt. Der Entwickler betonte, dass sich das Update zunächst mit Bugs und technischen Verbesserungen befassen sollte. Man wollte das Feedback der Spielerschaft jedoch nicht ignorieren und mit neuen Features die Wartezeit auf das nächste große Update verkürzen.

Battlefield 1 Update – Klassenrang-Obergrenze von 10 auf 50

Größte Ergänzung ist die Erhöhung der Klassenrang-Obergrenze von 10 auf 50. Dies gilt nicht nur für die Grund-Klassen sondern ebenfalls für die Spezialisierungen wie Pilot oder Panzersoldat. Solltet ihr verschiedene Meilensteine wie die Level 20, 30, 40 und 50 erreichen, erhaltet ihr ein Battlepack bei Level 50 Klassenflair für eure Kill-Karte. Damit ärgert ihr eure Gegner noch mehr. Auch Erkennungsmarken schaltet ihr frei. Haltet euch also ran.

Auch Ordensbänder kehren im Winter-Update in Battlefield 1 zurück. Anders als bei den Medaillen, die ihr auswählen müsst, um auf diese hinzuarbeiten werden die Voraussetzungen für die Ordensbänder während eures Spiels permanent verfolgt. So wird die Ausführung spezieller Aufgaben direkt mit Ordensbändern und 300 Bonus-XP belohnt. Einzelne Bänder können auch mehrmals im gleichen Match freigeschaltet werden. Am Anfang wird es 20 verschiedene geben. Weitere wurden jedoch für zukünftige Updates angekündigt.

Spieler mit gemieteten Servern erhalten eine neue „Kick and Ban“-Option und die Möglichkeit die nächste gespielte Karte aus zwei Karten im Victory-Screen zu wählen. Etwas, was wir auf offiziellen Servern vorerst nicht sehen werden. DICE erwähnte jedoch, dass das Feature im Falle positiver Rückmeldungen später kommen könnte.

Die offiziellen Patchnotes in deutscher Sprache haben wir hier für euch. Ein inhaltlich größteres Update erwartet uns im März, wenn die erste „They Shall Not Pass“ Erweiterung die französische Armee, neue Karten und mehr mit sich bringt.

Seid ihr noch ordentlich mit dem Titel beschäftigt oder liegt er bei euch schon länger auf der Seite? Hat das Update eure Erwartungen erfüllt? Sagt uns eure Meinung!