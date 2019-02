Batman Arkham Crisis – Das nächste Batman-Abenteuer klingt ziemlich ambitioniert

Laut aktuellen Gerüchten soll noch in diesem Jahr das neuste Batman-Abenteuer namens „Batman Arkham Crisis“ veröffentlicht werden und es soll zudem das beste Spiel des Jahres werden.

Mit dem im Jahr 2015 veröffentlichten „Batman Arkham Knight“ schloss Entwickler Rocksteady seine im Jahr 2009 begonnene Arkham-Trilogie ab und seitdem schmachten die Fans nach einem Nachfolger. Und so wie es aussieht, wird ihr Wunsch bereits in diesem Jahr erfüllt. „Batman Arkham Crisis“ soll ein direkter Nachfolger zu „Batman: Arkham Origins“ sein, sich bei Warner Bros. Montreal in Entwicklung befinden und soll voraussichtlich im Oktober/November 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.

Laut einem Playtester soll das neue Batman-Spiel eine Open-World bieten, die sogar „GTA 5“ übertrifft. Das Spiel befindet sich bereits seit mehr als zwei Jahren in Entwicklung. Als Widersacher wird die organisierte Kriminalitätsgruppierung und Geheimgesellschaft „Court of Owls“ genannt. Dick Grayson und Jason Todd sollen ebenfalls im Spiel einen Auftritt haben. Mit „Batman: Arkham Crisis“ verfolgt man das Ziel das beste Spiel des Jahres 2019 abzuliefern.

Dementsprechend soll die Hauptgeschichte deutlich komplexer sein, als noch in den Vorgängern und auch die Nebenquests sollen zusammenhängende und ausführliche Geschichten erzählen, die euch bis zu drei Stunden beschäftigen werden. Die Kampagne soll in zwölf Kapitel aufgeteilt sein, wobei jedes Kapitel etwa eine Stunde an Spielzeit benötigen wird. Statt mit dem Batmobil durch Gothams Straßen zu düsen, dürfen die Spieler im neuen Abenteuer im Batwing herumfliegen. Auch von einem Koop-Part ist im Leak die Rede, wobei nicht näher darauf eingegangen wird.

Laut dem Leak wird „Batman Arkham Crisis“ im März enthüllt. Wir sind gespannt zu erfahren, in wie weit sich diese Gerüchte bewahrheiten werden.

Die nachfolgenden Konzeptzeichnungen entstammen dem Artstation-Profil des Künstlers Eddie Mendoza, welche für einen kurzen Augenblick ins Fadenkreuz der Gerüchteküche gerieten, da dieser bereits mit großen Studios wie Epic Games, Firaxis, EA DICE und mehr zusammen gearbeitet hatte. Diese wurden kurzer Hand von einigen Fans als Bestätigung für eine baldige Enthüllung von „Batman Arkham Crisis“ gesehen, als sie für eine kurze Zeit vom Profil des Künstlers verschwunden waren. Doch Mendoza dementiert eine Zusammenarbeit mit Warner Bros- Interactive oder den Entwickler von Warner Bros. Montreal und gibt zu verstehen, dass es sich hierbei um reines Fanart handelt. Da ich diese aber ziemlich cool finde, wollte ich sie euch nicht vorenthalten.

Informationen aus dem Leak in der Übersicht:



Das Spiel befindet sich seit zwei Jahren in der Entwicklung und soll 2019 erscheinen.

Court of Owls sind die Hauptantagonisten.

Batman: Arkham Crisis soll im März enthüllt werden. Der Launch ist für Oktober/November 2019 vorgesehen.

Ziel ist es, das Game of the Year 2019 zu werden.

Die Geschichte ist in zwölf Akte aufgeteilt, die jeweils eine Stunde lang sind.

Es ist eine viel komplexere Geschichte als in den Vorgängern.

Gotham City soll über einen Tag-Nacht-Zyklus verfügen und 1,7x größer als GTA 5 sein.

Batwing wird das Batmobil ersetzen. Er kann im Kampf oder als Transportmittel zum Einsatz kommen.

Im Leak ist von einem Koop-Mehrspieler-Modus die Rede, der nicht in die Hauptgeschichte integriert ist. Der Koop-Part soll für einige Nebenmissionen verfügbar sein.

Die Nebenquests wurden den unbestätigten Informationen zufolge drastisch geändert und sie sollen nicht nur 15 Minuten dauern. Jede Nebenquest bietet eine dreistündige Story.

Es gibt keine Riddler-Trophäen mehr. Sie wurden durch 31 komplexe Herausforderungen ersetzt.

Quelle: SegmentNext