Baldo – So hätte wohl ein Zelda von Studio Ghibli ausgesehen – Erster Gameplay-Trailer

Das italienische Entwicklerstudio Naps Team hat einen ersten Gameplay-Trailer des hauseigenen Action-Adventures „Baldo“ veröffentlicht.

Wer den Trailer zu „Baldo“ sieht, wird unweigerlich an die Werke des mittlerweile geschlossenen Animations-Studios Ghibli (Mein Nachbar Totoro, Prinzessin Mononoke, Chihiros Reise ins Zauberland, Das wandelnde Schloss) denken müssen. Vielen wird bestimmt auch „Ni No Kuni“ ins Gedächtnis gerufen, sobald er die bewegten Bilder des in Cel-Shading gehaltenen Adventures erblickt. Aber auch an Zelda wird man erinnert, sobald man die ersten Gameplay-Mechaniken zu Gesicht bekommt.

In der Rolle des kleinen Jungen Baldo erkunden wir eine Welt voller Geheimnisse, Rätsel und gefährlicher Monster. Ähnlich wie schon in Zelda, meistern wir unterschiedliche Dungeons, indem wir Schalterrätsel lösen oder uns geschickt hindurch schleichen. Mal erschließt sich uns ein geheimer Pfad durch eine herabstürzende Vase und an anderer Stelle werfen wir einem Gegner einen Topf an den Kopf.

Eins ist jetzt schon sicher, wer auf die wunderschönen Animationen á la „Ni No Kuni“ steht, der sollte „Baldo“ unbedingt im Auge behalten. Wenn sich die Entwickler keine Patzer im Gameplay leisten und mindestens dieselbe Detailverliebtheit an den Tag legen wie beim Look, dann sollte nichts schief gehen.

Bisher fehlt es dem Titel an einem Veröffentlichungstermin. Fest steht jedoch, dass „Baldo“ für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erscheinen wird. Möglicherweise liefert die kommende E3 2019 (11.06.19 – 14.06.19) weitere Erkenntnisse.