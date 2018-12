Auf diese eSport-Events kann man sich 2019 freuen

Fans von eSport haben es schön. Während die Anhänger althergebrachter Sportarten wie Fußball oder Leichtathletik zwischen großen Turnieren oft jahrelange Durststrecken überbrücken müssen, finden die Turniere für beliebte Computerspiele meist jedes Jahr statt. In manchen Spieldisziplinen werden sogar jedes Jahr mehrere internationale Meisterschaften ausgetragen. So wird es den zahlreichen Zuschauern nie langweilig – und wenn man sich gleich für mehrere eSports-Arten interessiert, dann ist der Terminkalender praktisch immer gefüllt. Einen Überblick über die größten Events, auf die man im Jahr 2019 hinfiebern kann, gibt dieser Artikel.

LoL World Championship

LoL steht schon lange nicht mehr für „laughing out loud“, sondern für einen der beliebtesten Spiele-Titel überhaupt: League of Legends. Die jährliche Weltmeisterschaft ist wohl eines der größten eSport-Events der Welt und zieht jedes Mal ein riesiges Publikum in ihren Bann. Die genauen Spielorte für das Jahr 2019 sind größtenteils noch nicht bekannt, aber eines weiß man jetzt schon: die Weltmeisterschaft kehrt – zum ersten Mal seit vier Jahren – zurück nach Europa. Und noch ein Detail hat der Veranstalter schon frühzeitig preisgegeben, nämlich den Austragungsort des Finales. Dieses wird in der AccorHotels Arena in Paris ausgetragen, die Plätze für über 20.000 Zuschauer bietet. Eine fantastische Stimmung ist also in jedem Fall garantiert.

CS: GO Major Championships

Counter-Strike: Global Offensive ist die aktuelle Version eines der beliebtesten Shooter-Titel. Dank des wettkampforientieren Gameplays, bei dem Fähigkeiten statt Glück zählen, ist er in diesem Genre die erste Wahl für den eSport. Bei den sogenannten Majors, die das nächste Mal im Frühjahr 2019 bei den IEM Katowice stattfinden werden, spielen die besten Teams der Welt um ein stattliches Preisgeld: Eine Million US-Dollar erhalten die Gewinner vom Hersteller des Spiels, Valve. Und nicht nur für die Spieler geht es um viel Geld: Wer ein glückliches Händchen hat, kann dank Unibet Sport und Zuverdienst kombinieren und so seine Kontostand um ein paar Nullen erhöhen. Natürlich muss man dabei aufpassen, dass man nicht auf das falsche Team setzt. Erst kürzlich hat ein Cheating-Skandal auf oberster Ebene die CS:GO-Welt erschüttert. Wenn der Favorit also plötzlich zu gut spielt, sollte man lieber vorsichtig sein.

Dota 2: The International

In einer Auflistung der größten eSport-Events darf auch der Titel Dota 2 auf keinen Fall fehlen. Die Weltmeisterschaft, die unter dem Titel „The International“ ausgetragen wird, soll dieses Mal in Shanghai stattfinden. Die letzten Jahre war das Turnier auf dem amerikanischen Kontinent heimisch und wurde zuletzt in Vancouver, Kanada ausgetragen. Nachdem 2018 das größte Preisgeld der eSport-Geschichte unter den bestplatzierten Teams aufgeteilt wurde, darf man gespannt sein, was dem Gewinner am neuen Schauplatz winkt. Es ist nur folgerichtig, dass die Meisterschaft einmal auf chinesischem Gebiet stattfindet, denn kein anderes Land stellt mehr Top-Teams. Vielleicht wird ja auch der Sieg dieses Mal von einem Team des Gastgeberlandes davongetragen?

Wie groß das eSport-Phänomen mittlerweile ist, zeigt sich auch dadurch, dass diese drei Turniere nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was im nächsten Jahr auf der Bühne des virtuellen Spitzensports ausgetragen wird. Auch Titel wie PUBG, Overwatch oder Rocket League sollten einen festen Platz im Kalender jedes Sportfans haben. Und wer weiß, welche neuen Titel nächstes Jahr ihren Aufstieg in die Ränge der Wettkampfspiele schaffen. Wer hier nicht dranbleibt, der verliert schnell den Überblick.