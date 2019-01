Atomic Heart – 10 Minuten Gameplay aus dem russischen Bioshock

Zum skurrilen Ego-Shooter „Atomic Heart“ wurde ein umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht. Der Titel soll noch 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC erscheinen.

Bereits im Mai 2018 kündigten die in Moskau beheimateten Entwickler von Mundfish ihren befremdlichen Ego-Shooter „Atomic Heart“ für Playstation 4, Xbox One und den PC an. Schnell wurde der Titel mit der erfolgreichen „Bioshock“-Reihe verglichen. Jetzt könnt ihr euch ein neues, rund zehn Minuten langes, Gameplay-Video zum Titel anschauen und selbst beurteilen, ob dieser Vergleich angemessen ist.

„Atomic Heart“ wird euch in die Hochphase der Sowjetunion versetzen. Die Ereignisse stellen eine alternative Realität dar und es ist lediglich bekannt, dass die Spieler in die Rolle eines sowjetischen Spezialagenten schlüpfen und zu einer geheimen Einrichtung geschickt werden. Offensichtlich sind einige geheime Experimente eines gewissen Forschers namens Dr. Stockhausen schiefgegangen, bei dem die Maschinen und Roboter die Einrichtung übernommen haben.

Bisher hat „Atomic Heart“ keinen offiziellen Erscheinungstermin spendiert bekommen und es ist grob von 2019 die Rede.