ASTRO A10 im Test

In Amerika ist ASTRO Gaming der Spitzenreiter für professionelle Gaming-Headsets im Premium-Segment. Aber auch in Deutschland nimmt die Marke seit Jahren fahrt auf und überrascht sowohl Fans als auch Interessenten der Marke mit ihrer neuesten Produkt-Strategie. Mit dem ASTRO A10 hat das Unternehmen den kleinen Bruder des A40 geschaffen und betritt mit diesem neuen, kabelgebundenen Stereo-Headset zum ersten Mal das Low-Budget-Segment. Ob sich das ASTRO A10 für nur knapp 65€ neben seinen Geschwistern beweisen kann, finden wir in den nächsten Zeilen heraus.

A10 Spezifikationen

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz

Verzerrung: < 3 % bei 1 kHz

Characteristic SPL: 104 dB +/- 3 dDB bei 1 kHz

Mikrofon: Unidirektional 6,0-mm-Mikrofon

Nennimpedanz: DC-Impedanz 32 ohms

Stirnband Druck: 4,5 N

Ankopplung an das Ohr: Over-Ear

Gewicht ohne Kabel: 346 Gramm

Anschluss: 5-polige 3,5-mm-Buchse

Treiber: 40-mm-Neodym

Das ASTRO A10 gibt es wie die anderen Produkte in verschiedenen Ausführungen und Designs. Grau/Blau wird als PS4-Fassung verkauft, Grau/Grün als Xbox-One-Version und das Grau/Rote ist deklariert für den PC. Unterscheiden tun sich die Geräte jedoch nur im Design und sind kompatibel mit allen Geräten. Nur der PC-Version liegt ein Y-Adapter noch bei für den Einsatz am PC und Laptop, falls benötigt. Gefertigt wurde das Gerät aus einem sehr robustem Kunststoff, das eine lange Haltbarkeit garantieren soll und auch Vielzockern lange Jahre bescheren sollte – selbst wenn es einmal emotionaler zugehen sollte. Man kann am Kopfbügel drehen, biegen, zerren und ziehen. Das Headset hält dies aus. Der Kopfbügel ist aber nicht nur extrem stabil, sondern auch gut gepolstert, was für nötigen Komfort sorgt. Die Ohrpolster sind mit einem weichen Kunstfaser-Bezug bezogen, der auch atmungsaktiv ist und das Ohr umschließt.

Auf der linken Seite des Headsets befindet sich das unidirektionale Mikrofon mit Flip-to-Mute-Funktion. Diese erlaubt es dir dich einfach stummzuschalten, in dem du das Mikrofon einfach nach oben klappst. Leider ist das Mikrofon nicht abnehmbar, so dass sich das Headset nicht unbedingt perfekt als Kopfhörer für unterwegs entpuppt. Mit einem Gewicht von nur 346g sitzt das A10 angenehm auf dem Kopf – auch bei längeren Spielsitzungen. Und auch Dank des angenehmen Druckpunkts ist das Headset selbst für Brillen- und VR-Nutzer interessant. Alles in allem ist das Headset jedoch relativ kompakt. Wer einen sehr großen Kopf und Ohren hat, könnte auf Dauer das Gefühl bekommen, dass etwas drückt oder sich unangenehm anfühlt nach Stunden des Spielens. Komforttechnisch kann das A10 seinem großen Bruder, dem ASTRO A40, natürlich nicht das Wasser reichen, was jedoch auch gut 100€ teurer ist. Alles in allem ist dies jedoch meckern auf hohem Niveau.

Beim Klang dagegen sieht es schon etwas anders aus. ASTRO Gaming ist bekannt für seinen ausgezeichneten und neutralen und mit ASTRO Audio abgestimmten Klang. Dem Unternehmen war es daher wichtig auch bei ihren günstigen Modellen diese Qualität beizubehalten, weshalb, wie bei seinen hochkarätigen Geschwistern, beim A10 ebenfalls zwei 40mm große Treiber zur Schallwandlung verbaut wurden, die einen Frequenzbereich von 20 bis 22.000 Hertz abdecken.

Das ASTRO A10 schlägt sich klanglich sehr gut bei jeglicher Art von Medien. Die Höhen sind klar, der Bass schön kräftig. Egal ob du nur Musik hören, Filme schauen oder doch etwas zocken möchtest – das Klangbild des ASTRO A10 deckt alle Bedürfnisse spielend leicht mit Bravour ab. In unserem Alltagstest (Overwatch, Battlefield 1, CS: GO, Blu-ray-Filme und Audio-CDs) schlägt sich das Astro Headset sehr gut. Das Klangbild fällt überaus sauber aus. Die Mitten sind solide, hohe Tonlagen werden klar wiedergegeben und der Bass ist Gaming-Headset-typisch kraftvoll.

Das Mikrofon konnten wir im Party-Chat der PS4 sowie im Discord und Teamspeak testen. Auf allen drei Testumgebungen war die Stimme laut und deutlich ohne störende Hintergrundgeräusche und machte aus Sicht der Kommunikation eine gute Figur.

Angeschlossen wird das Gerät über den 3,5mm Klinkenstecker. Dieser ist kompatibel sowohl mit Konsolen und PC als auch mit den unterschiedlichsten Smart Devices. Wie bereits erwähnt liegt der PC-Version noch ein Y-Adapter bei, der bei den unterschiedlichsten Sound-Karten von Vorteil ist. Das Audiokabel lässt sich abnehmen und austauschen und ist knapp 2m lang. Über die mitgelieferte Kabelfernbedienung kann zudem die Lautstärke geregelt werden.

Alles in allem macht das ASTRO A10 eine wirklich gute Figur. Für nur knapp 65€ bekommen wir ein kompaktes Headset mit allen nötigen Basisfunktionen, einem klasse Sound, gute Mikrofon-Qualität, gutem Komfort und extremer Haltbarkeit. Natürlich liegen zum großen Bruder, dem ASTRO A40, noch einmal Welten dazwischen, was vor allem dem Komfort, aber auch den Sound und die Abdeckung betrifft. Am ASTRO A10 können leider keine Speaker Tags angebracht werden. Etwas schade ist auch, dass das Mikrofon nicht abnehmbar ist. Wie auch die meisten Stereo-Headsets ist dafür auch das A10 mit dem MixAmp Pro TR von ASTRO Gaming kompatibel, der unzählige weitere Features mitbringt und das Stereo-Headset in ein Dolby Surround Headset verwandelt. Ein sehr gutes Upgrade für die Zukunft. Doch bis es soweit ist, bleibt das ASTRO A10 eines der besten Einsteiger-Gaming-Headsets seiner Klasse und kann direkt über den Hersteller bestellt oder direkt aus Deutschland vom ASTRO-Fachhändler roxxgames.de bezogen werden.