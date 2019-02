Assassin’s Creed III Remastered – Veröffentlichung im März und Vergleichstrailer

Ubisoft hat den offiziellen Erscheinungstermin zum Action-Adventure „Assassin’s Creed III Remastered“ verkündet. Darüber hinaus stellt man die Unterschiede der Original-Fassung und der Neuauflage in einem Video dar.

Wie Ubisoft bekannt gegeben hat, wird man die Neuauflage „Assassin’s Creed III Remastered“ am 29. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlichen. Für die Entwicklung der Neuauflage zeigte sich Ubisoft Barcelona verantwortlich. Das Spiel wird digital und als Retail-Fassung vertrieben. Alle Season Pass-Besitzer von „Assassin’s Creed Odyssey“ werden sich „Assassin’s Creed III Remastered“ ohne Zusatzkosten herunterladen können.

Die Neuauflage wird sowohl 4K als auch HDR auf PlayStation 4 Pro, Xbox One X und dem Windows PC bieten. Dank einer neuen Grafik-Engine sollen Texturen in einer höheren Auflösung geboten werden. Zudem können die Fans weitere Grafikverbesserungen sowie Anpassungen an Gameplay-Mechaniken erwarten. In der Neuauflage sind neben dem Hauptspiel auch alle bisher veröffentlichten DLCs enthalten. So wird man die Einzelspieler-Missionen „Benedict Arnold“ und „Versteckte Geheimnisse“, die Erweiterung „Die Tyrannei von König Washington“ sowie „Assassin’s Creed III Liberation Remastered“ spielen können.

Die Inhalte von „Assassin’s Creed III Remastered“ (Herstellerangabe)