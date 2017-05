Assassin’s Creed 2017 – Erster Screenshot

Ein erster Screenshot für den nächsten Assassin’s Creed Teil ist aufgetaucht! Nachdem der Screenshot zuerst bei Reddit zu sehen war, wurde dessen Echtheit mittlerweile von Eurogamer bestätigt. Die Qualität des Bilds ist nicht sonderlich hoch, denn es handelt sich hier lediglich um eine Fotografie des Fernsehers. Nichtsdestotrotz lassen sich einige interessante Details erkennen. Ein einziges Bild liefert somit einen starken Hinweis zum Setting des Titels.

Assassin’s Creed in Ägypten?

Den eindeutigsten Hinweis erkennen wir dabei in dem aktuellen Ziel der Mission: Folge Shadya zu Khenut’s Villa. Wie uns eine kurze Google-Suche aufklärt, war Khenut eine ägyptische Königin der fünften Dynastie Ägyptens. Diese Dynastie dauerte von 2494 bis 2345 vor Christus (Danke Wikipedia!). Da die Action-Adventure-Reihe stets in historischen Zeiten spielt, wird dieser Name sicherlich kein Zufall sein. Auch der Bildinhalt selbst, würde sehr gut zu diesem Setting passen.

Eine offizielle Bestätigung zum Release Datum steht derweil noch aus. Nachdem letztes Jahr allerdings kein Hauptteil der Assassin’s Creed Reihe erschienen ist, wird Ubisoft sicher einen Launch in 2017 anvisieren. Auch das Bildmaterial sieht nach einer fortgeschrittenenen Entwicklung aus. Sobald wir mehr über das Spiel erfahren, sagen wir euch natürlich bescheid! Was haltet ihr vom neuen Setting und welche Geschichtsperiode sollte Assassin’s Creed eurer Meinung nach besuchen?