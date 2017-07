ARMS: Update und neuer Charakter!

ARMS soll, wie damals auch schon Splatoon, mit der Zeit immer mehr Updates und Erweiterungen bekommen. Bereits vor einigen Wochen wurde im ersten Update ein Arena-Modus für die lokale Lobby und LAN-Play hinzugefügt. Im Arena-Modus können nicht kämpfende Teilnehmende in einem gesonderten Modus den stattfindenden Kämpfen trotzdem zuschauen. Ab morgen, also dem 12.7.2017 kommt für alle Statistikfreunde eine weitere, schöne Ergänzung hinzu.

Es wird einsehbar sein, mit welchem Charakter ihr am meisten gespielt habt, mit welchem Charakter und welchen ARMS-Kombinationen ihr am erfolgreichsten abschneiden konntet sowie eure Gewinnrate in den letzten 100 Kämpfen ausgesehen hat. Ihr habt also, wenn ihr die vielen Kombinationen ausprobiert, einen guten Überblick, was statistisch gesehen am besten für euch funktioniert.

Max Brass mischt das ARMS-Turnier auf!

Solltet ihr den Singleplayer-Modus bereits durchgespielt haben, dürfte euch auch der am Ende auftauchende Boss Max Brass kein Unbekannter sein. Er ist mit dem neuen Update ebenfalls als erster kostenloser DLC ein spielbarer Charakter. Hinzu kommen seine individuellen ARMS, die ihr dann auch für die anderen Kämpfer freischalten könnt. Wie die anderen Schwergewichte schleudern Max Brass gegnerische Treffer nicht direkt zurück. Sobald seine Energie unter 20% gesunken ist, sind seine Fäuste durchgehend mit ihrem Spezialeffekt aufgeladen. Das heißt also, dass er vor allem zum Ende eines Kampfes nochmal aus den Vollen schöpfen und die Gegner vor große Probleme stellen kann.

Wann weitere Kämpfer das Charakterfeld noch erweitern werden, ist leider nicht bekannt. Unserer Ansicht nach darf das gerne schnell passieren, war der geringe Umfang doch unser größter Kritikpunkt am Spiel.

Wenn ihr mehr über Nintendos neusten Prügler erfahren wollt, schaut doch einfach in unseren Testbericht!