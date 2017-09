ArcheAge 4.0: Conquer Bloodsalt Bay

Auf der gamescom 2017 hatten wir die Chance, uns ArcheAge genauer anzusehen. Die beiden äußerst sympathischen Vertreter des Entwicklers standen dabei für alle Fragen zur Verfügung und haben uns einige Infos zu Conquer Bloodsalt Bay, einem neuen großen Update, verraten.

ArcheAge?

Im Grunde würde ich Archeage als eine Art Freizeitpark beschreiben. Wo andere MMOs sich auf Kampf, oder eine komplexe Story, PVE oder PVP fokussieren, bietet ArcheAge einige weitere Möglichkeiten. Ob ihr nun eine Farm errichten wollt und die geernteten Objekte gewinnbringend verkaufen wollt, oder ob ihr euch lieber als Krieger beweisen wollt, obliegt dabei euch. Ihr könnt euch aber auch als Dieb durch die Lande schlagen, andere Spieler plündern und Handelsrouten überfallen. Das ganze wird garniert mit Housing auf öffentlichen Flächen, wo also jeder sehen kann, was für ein wunderschönes Haus ihr errichtet habt.

ArcheAge Update

Grundsätzlich soll das neue Update einen seichteren Einstieg in das Spiel erlauben. So gibt es nun beispielsweise einen offenen Spieler-Sucher, der euch für jede Aktivität einen Partner suchen lässt. Das Gem-System wurde deutlich überarbeitet. Auch das Craften wurde vereinfacht und kommt nun mit einem neuen und schickeren Menü daher.

Für Spieler, die schon mehr Zeit in ArcheAge investiert haben, gibt es nun Seeschlachten mit 20 Spielern, die auf verschiedenen Schiffen mit mehreren Mann Besatzung ausgetragen werden. Das ganze sieht schon verdammt gut aus.

So will man also die Spieler des ohnehin großen ArcheAge, welches so viele Möglichkeiten bietet, dass man sie kaum alle ausprobieren kann, weiter bei Laune halten. Außerdem will man neuen Spielern den Einstieg erleichtern. Das sind zwei hoch gesteckte Ziele und ob es klappt, was man sich erhofft bleibt abzuwarten. Auch hier legt man großen Wert auf die Rückmeldungen aus der Community, gerade um neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern.