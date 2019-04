Apex Legends – Interesse sinkt

Im Februar überraschten Respawn Entertainment und Electronic Arts noch mit der plötzlichen Veröffentlichung des Battle Royale-Shooters „Apex Legends“ und lösten einen regelrechten Hype um das Game aus. Langsam aber sicher flacht jedoch das Interesse an dem Titel ab.

Einen Rekord nach dem anderen des Vorzeige Battle Royale-Titels „Fortnite“ brach „Apex Legends“ zur Veröffentlichung und gefühlt jeden Tag wurde über die schnell ansteigende Spieler- als auch Zuschauerzahl berichtet. Inzwischen sinken jedoch die Spielerzahlen und das allgemeine Interesse flacht langsam ab, wie die Zuschauerzahlen auf Twitch verraten. Während im Februar auf Twitch noch 40 Millionen Stunden an Zuschauerergebnissen erreicht werden konnte, sind es mittlerweile weniger als zehn Millionen Stunden. Zudem haben im März 2019 lediglich zwei der zehn erfolgreichsten Streamer regelmäßiger „Apex Legends“ gespielt, wodurch der Rückgang der Zuschauer ebenfalls erklärt werden kann.

„Fortnite“ konnte sich inzwischen wieder an die Spitzenposition kämpfen und verbucht mehr als 20 Millionen gesehene Stunden pro Woche. Somit ist und bleibt Epic Games-Titel der erfolgreichste Battle Royale-Shooter auf Twitch. Während „Fortnite“ wöchentlich mit Updates und neuen Inhalten am Leben erhalten wird, passiert bei „Apex Legends“ nicht allzu viel. Auch die Inhalte der ersten Season von „Apex Legends“ konnten die meisten Spieler nicht überzeugen.

Darüber hinaus scheinen auch die Investoren von Electronic Arts von dem sinkenden Interesse an „Apex Legends“ erfahren zu haben, da die Electronic Arts-Aktien nicht mehr mit Leichtigkeit verkauft werden können. Wie es heißt, warnen manche Analysten bereits sich Electronic Arts-Aktien zu zulegen. So gibt WY Capital an, dass „Apex Legends“ überwertet sei. Da jedoch „Apex Legends“ das Produkt eines Aktienunternehmens ist und „Fortnite“ von einem Privatunternehmen entwickelt wurde, ist ein Vergleich der beiden Produkte schierig. Im Übrigen scheinen auch die Titel „Anthem“ wie auch „Battliefiled 5“ das Image von EA eher zu schädigen.