Apex Legends – Geht in die dritte Runde – Season 3 „Meltdown“ gestartet

Heute ist die dritte Season im kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ gestartet. Die Season heißt „Meltdown“ und bringt zahlreiche neue Inhalte ins Spiel. Welche das sind, verraten wir euch in diesem Artikel.

Electronic Arts und die verantwortlichen Entwickler von Respawn Entertainment haben mitgeteilt, dass die dritte Season in „Apex Legends“ den Namen „Meltdown“ bekommen hat und ab sofort das Spiel bestimmt. So können sich Spieler über die neue spielbare Legende Crypto freuen, eine neue Map namens „WORLD’S EDGE“ erkunden und eine neue Waffe ausprobieren. Neben einem neuen Battle-Pass haben die Entwickler auch an verschiedenen Anpassungen sowie Balancing-Optimierungen gearbeitet. Alle Änderungen im Spiel könnt ihr dem offiziellen Changelog entnehmen.

Brillanter Hacker Crypto

Wie es auf der offiziellen Seite heißt, ist die Legende Crypto ein brillanter Hacker, der seine wahre Identität verschleiern musste, nachdem er für Verbrechen verantwortlich gemacht werden sollte, die nicht von ihm begangen wurden. Auf dem Schlachtfeld verschafft sich Crypto dank seiner speziellen Überwachungsdrohnen einen Vorteil und kann mit der „Neurolink“ genannten Technologie Gegner sowie Team-Mitglieder markieren. Darüber hinaus kann er durch seine Drohne einen EMP-Angriff starten, welcher 50 Schaden an gegnerischen Schilden anrichtet, Feinde verlangsamt und Fallen in der Nähe zerstört.

Der neue Battle-Pass

Mit der neuen Season wird auch ein neuer Battle-Pass eingeführt, der euch erneut tägliche und wöchentliche Herausforderungen beschert. Auf diese Weise könnt ihr mehr als 100 exklusive Belohnungen freischalten. Darunter brandneue legendäre Skins, fünf Apex-Packs, Herstellungsmetalle und Apex-Münzen.

„Der Battle Pass für Saison 3 führt noch mehr aufregende Inhalte wie die brandneuen Waffenglücksbringer, Skydive-Emotes, legendäre Ladebildschirme und mehr ein. Sei mit dem Battle-Pass-Bundle noch cooler, schalte sofort 25 Stufen für Saison 3 frei und chille ab dem ersten Tag mit der Aufgetaut-Skin für Pathfinder“, so die Verantwortlichen weiter.

„Apex Legends“ ist ein kostenlos erhältlicher Battle-Royale-Ego-Shooter für Playstation 4, Xbox One sowie den PC, der seit dem 04. Februar 2019 Spieler mal mehr und mal weniger zu begeistern weiß. Zuletzt mussten sich die Entwickler von Respawn Entertainment und Publisher EA einer berechtigten Kritik am Iron-Crown-Lootbox-System gefallen lassen. Spieler waren sauer, als sie herausfanden, dass die begehrte Heirloom-Axt nur mit dem Einsatz von mindestens 170 US-Dollar zu bekommen war. Verständlicherweise wurde sowohl dem Unternehmen EA als auch den Entwicklern Geldgier vorgeworfen. Ob es mit dem nächsten Battle-Pass besser läuft, wird sich im Laufe der kommenden Wochen zeigen. Unterhalb des Artikels seht ihr die neue Map im Gameplay-Overview.