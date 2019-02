Apex Legends – EA verkündet mehr als 3,5 Millionen Spieler – Road Map veröffentlicht

Der Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ von Respawn Entertainment und Electronic Arts ist scheinbar ein Mega-Erfolg geworden. Wie EA über Twitter verkündet sind bereits mehr als 3,5 Millionen Spieler aktiv und die Tendenz ist steigend.

Seit Montag, dem 04. Februar 2019, ist das neue Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel „Apex Legends“ für Playstation 4, Xbox One und den PC verfügbar und die Spielerzahlen schießen stündlich in die Höhe. In nur acht Stunden nach Release stieg die Spielerzahl auf über eine Million. Im Rahmen des jüngst veröffentlichten Geschäftsberichts des Unternehmens EA war die Zahl der Spieler bereits auf 2,5 Millionen Spieler angestiegen, wie EA-CEO Andrew Wilson folgendermaßen kommentierte:

„Auch wenn es noch recht früh ist, kann ich sagen, dass wir in den ersten 24 Stunden mehr als 2,5 Millionen Unique User begrüßen konnten. Wir bewegen uns schnell in die Richtung von drei Millionen Benutzern.“

So geht es weiter

Nun liegt es an EA und Respawn Entertainment die Spieler mit allerlei Abwechslung zu binden und neue User zu gewinnen. In diesem Zusammenhang präsentierte man die Road Map des Titels. So sollen in den kommenden Monaten neue Helden, Waffen und Loot hinzugefügt werden. Zudem sollen Seasons für Abwechslung und neuen Schwung sorgen, auch ein Battle Pass soll bald zur Verfügung gestellt werden.

Hier könnt ihr euch Apex Legends laden

Playstation 4

Xbox One

PC = Origin

Apex Legends: Mindestsystemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7 (64 Bit)

CPU: Intel Core i3-6300 mit 3,8 GHz / AMD FX-4350 mit 4,2 GHz Quad-Core-Prozessor

RAM: 6 GB

GPU: NVIDIA GeForce GT 640 / AMD Radeon HD 7700

GPU-RAM: 1 GB

Festplatte: Mind. 30 GB freier Speicherplatz

Apex Legends: Empfohlene Systemanforderungen