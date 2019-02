Apex Legends – Battle Royale-Titel von Respawn Entertainment veröffentlicht – Alle Infos zum Spiel

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben den Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ gestern Abend im Livestream enthüllt und gleichzeitig für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.

Ab sofort könnt ihr euch „Apex Legends“ kostenlos auf der Plattform eurer Wahl herunterladen und spielen. Das Spiel ist zwar im Titanfall-Universum angesiedelt und spielt geschichtlich einige Jahrzehnte nach den Ereignissen von „Titanfall 2“, aber spielerisch erinnert nur noch wenig an die Vorlage. Man verzichtet komplett bei „Apex Legends“ auf die serientypischen Titans und auch die beliebten Wall Runs sind Geschichte. Einzig an dem Map-, Waffen- und Charakter-Design könnte man erahnen, dass es sich um ein weiteres „Titanfall“-Spiel handeln soll.

„Apex Legends“ spielt sich wie ein Mix aus dem typischen Battle Royale-Modus wie in „PUBG“ oder „Fortnite“ und dem Heldensystem eines „Overwatch“ oder „Rainbow Six: Siege“. Vor einer Partie wählt ihr einen von sechs kostenlosen Helden, die jeweils mit einzigartigen Fähigkeiten kämpfen. Zwei weitere Helden können von euch erspielt oder durch Mikrotransaktionen gekauft werden, diese bieten jedoch keinen spielerischen Vorteil. Bisher ist kein Pay2Win-System zu erkennen, sodass tatsächlich nur kosmetische Items durch Mikrotransaktionen angeboten werden. Zudem startet ihr immer in einem dreier-Team und könnt die unterschiedlichen Fähigkeiten taktisch kombinieren, um als Sieger hervor zu gehen.

Eine Besonderheit stellen die Respawn-Sender dar. Stirbt ein Teammitglied, so kann man seine Marke aufsammeln und an bestimmten Punkten wiederbeleben. Das Feauture ist nicht limitiert, sodass im Grunde der letzte Überlebende eines Squads die anderen Spieler immer wieder aufs Schlachtfeld holen kann. Darüber hinaus setzt „Apex Legends“ auf ein kontextabhängiges Ping-Kommunikationssystem, wodurch Feinde, Waffen und Positionen mit einem Tastendruck sichtbar gemacht werden können. Außerdem wird ein „intelligentes Inventarsystem“ genutzt, welches Aufsätze und Ausrüstung nach dem Aufheben automatisch mit den zugehörigen Waffen verbindet.

„Insgesamt wird daraus ein Battle-Royale-Erlebnis wie kein anderes, und natürlich sind auch die bekannte Qualität und der Spaß an Bord, denen Respawn sich verpflichtet fühlt“, so die Entwickler.

Wie bei Fortnite wird es einen Battle Pass geben, der exklusive kosmetische Objekte freischaltet und auch die sogenannten Seasons werden abgehalten. Die erste Season startet bereits im März.

Wer zudem hofft, dass Respawn Entertainment mit der Veröffentlichung von „Apex Legends“ die Wartezeit bis zur Fertigstellung eines „Titanfall 3“ verkürzen möchte, den müssen wir leider enttäuschen. Wie das Unternehmen undeutlich zu verstehen gibt, befindet sich kein „Titanfall 3“ in Entwicklung.

„Es gibt Leute, die der Meinung sind, dass es zu viele Battle-Royale-Shooter gibt oder dass es sich hier im eine Modeerscheinung handelt. Die Welt denkt, dass wir Titanfall 3 machen, aber das tun wir nicht – das ist es, was wir machen“, so Drew McCoy, Lead Producer von „Apex legends“.

Darüber hinaus verfolgen sowohl Publisher Electronic Arts wie auch Entwickler Respawn Entertainment große Pläne mit „Apex Legends“. Schon jetzt sprechen die Entwickler von einem Zehn-Jahres-Plan. Wie der Design-Director Mackey McCandlish in einem aktuellen Interview erklärt:

„Das hier ist ein Traumprojekt. Wir wollen, dass es ein Zehn-Jahres-Spiel wird. Es ist egoistisch, so etwas zu sagen. Als Destiny erschaffen wurde, sagten sie dasselbe.

Und bei League of Legends hieß es: ‚Wie erreichen wir es, etwas zu erschaffen, das die Leute für immer spielen, nicht etwas, das in den nächsten zehn Jahren nachlässt?‘

Es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Universum und es gibt so viele Möglichkeiten in diesem jungen Genre. Ich liebe es sehr, es zu spielen. Wir spielen das Spiel jeden Tag stundenlang.“

Auch ein Cross-Play-Support könnte folgen:

„Crossplay ist definitiv eine Möglichkeit, aber nicht zum Launch. Es ist auf jeden Fall etwas, das uns bewusst ist und an dem wir interessiert sind. Ich kann nicht sagen, ob wir bestimmte Gespräche geführt haben oder nicht. Derzeit ist es so: Lasst uns das Spiel einfach veröffentlichen“, so die verantwortlichen.

Ob „Apex Legends“ den Nerv der Spieler trifft und sich auf dem hart umkämpften Battle Royale-Markt halten kann, muss sich zunächst noch zeigen.