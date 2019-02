Apex Legends – Battle Royale-Titel im Titanfall-Universum heute im Livestream

Electronic Arts und Respawn Entertainment werden heute Abend „Apex Legends“ enthüllen. Laut einigen Quellen wird der Titel heute nicht nur enthüllt und ausführlich präsentiert, sondern auch gleich als Free-2-Play-Titel für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.

Am Samstag begangen die Twitter-Vögelchen zu zwitschern, dass Respawn Entertainment am kommenden Montag, sprich heute dem 04. Februar 2019, „Apex Legends“ veröffentlichen werde. Immer mehr Insider meldeten sich zu Wort und würzten die Gerüchteküche so ordentlich durch. Hier einige Beispiele:

Word on the street is that EA and Respawn Entertainment will drop a F2P BR game on Monday that is set in the Titanfall universe called 'Apex Legends', described as a mix between Blackout and Siege 👀 pic.twitter.com/Lwv9E57Kt3 — Nibel (@Nibellion) February 2, 2019

Sources who have played and have knowledge of the game confirm to me that Respawn is set to announce and release Apex Legends on Monday Feb 4, a free to play Titanfall Hero Battle Royale game for PC, PS4, and Xbox One. — Rod Breslau (@Slasher) February 2, 2019

So, this #Anthem mech game launch is looking a little rocky… *EA launches Titanfall Apex Legends, another mech game, to make things even tougher* #Rumor — Mack Ashworth (@GamingWithMack) February 3, 2019

Glücklicherweise entpuppte sich das Gerücht als Wahr und Unternehmensoberhaupt Vince Zampella von Respawn Entertainment Twitterte folgendes:

I want to clarify, 8am pst starts the @PlayApex teaser stream. It’s super cool, but it leads up to the full reveal of everything at noon. So you probably don’t have to call in sick, just fake food poisoning at lunch and go home early.https://t.co/LsOnVwY35B — Vince Zampella (@VinceZampella) February 4, 2019

„Ich möchte klarstellen, dass der Teaser-Stream für „Apex Legends“ um 8am PST startet. Es wird super cool und führt zu der ausführlichen Enthüllung am Mittag“, so Zampella.

Den Livestream könnt ihr heute ab 17 Uhr unserer Zeit live über Twitch mitverfolgen und gegen 21 Uhr erfolgt die ausführliche Präsentation.

Bei „Apex Legends“ soll es sich um einen Helden Battle Royale-Titel handeln. Dieser wird im Titanfall-Universum spielen, doch zunächst ohne den markanten Titanen auskommen. Andere Serientypische Fähigkeiten sollen aber durchaus vertreten sein, außerdem sollen 60 FPS auch auf den Konsolen erreicht werden. Spieler übernehmen die Kontrolle über Helden mit einzigartigen Fähigkeiten, wobei sich die Teamgröße auf maximal drei Spieler beschränkt. So wie einige Quellen berichten soll sich der Titel wie eine Mischung aus „Call of Duty: Blackout“ und „Rainbow Six: Siege“ spielen.

„Apex Legends“ soll bereits heute als Free-2-Play-Titel für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Mikrotransaktionen und Lootboxen sollen für die Einnahmen sorgen, jedoch sollen nur kosmetische Items für Echtgeld angeboten werden.