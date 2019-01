Anthem – Wird auf Lootboxen verzichten

Wie Lead-Producer Michael Gamble auf Twitter betont, wird es im kommenden Sci-Fi-Actionspiel „Anthem“ keine Lootboxen geben. Auf Mikrotransaktionen wird dennoch nicht verzichtet.

Am 22. Februar wird das neue Rollenspiel „Anthem“ von Bioware für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Das Spiel soll dabei komplett auf die kontroversen Lootboxen verzichten, doch Mikrotransaktionen wird es dennoch geben. In einem kurzen Statement begründete Lead-Producer Michael Gamble den Verzicht auf Lootboxen folgendermaßen:

„Wir werden keine Lootboxen hinzufügen. Sie erfüllen keinen Zweck. Den Kosmetik- und Mikrotransaktions-Plan haben wir skizziert. In Legion of Dawn sind vier Rüstungs-Pakete. Das sind nicht nur Skins. Jeder Javelin hat vier Rüstungsteile. Somit erhaltet ihr 16 […] + andere Goodies“

We aren’t going to add loot boxes. It serves no purpose. The cosmetics and mtx plan is what we’ve outlined. Legion of dawn is 4 new armour packs. They aren’t just skins. Each javelin has 4 armour bits. You get 16 with LOD + wpn + other goodies

