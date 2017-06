Anthem – Neues Spiel von Bioware vorgestellt

Electronic Arts hat auf der bisherigen E3 mit Sicherheit für eine der dicksten Überraschungen der Messe gesorgt. Mit Anthem kündigte der Publisher eine komplett neue IP an, die zudem noch von Bioware entwickelt wird. Verantwortlich ist das selbe Studio, welches schon für Knights of the old Republic verantwortlich war. In einem ersten kleinen Teaser zeigte man, was von dem Spiel zu halten war.

Anthem wird eine Mischung aus Action-Adventure und Shooter in der Third Person Sicht. Spielen wird das Spiel in einem Sci-Fi-Universum, ähnlich dem der Destiny-Reihe. Die Welt wird komplett offen und frei begehbar sein.

Anthem wurde als eines der Paradebeispiel für die neue Xbox One X, ehemals Xbox Scorpio, vorgestellt. Das Spiel soll die 4K-Möglichkeiten der neuen Konsole perfekt ausnutzen.

Inzwischen gibt es übrigens auch erstes vollständiges Gameplay des Spiels. In der Demo steigen zwei Charaktere in einen großen Kampfanzug ein. Diese Anzüge sind quasi das Kernstück des Spiels, lassen sich frei konfigurieren und sind somit quasi euer komplettes Loadout gebündelt in einen Anzug. Danach geht es in die frei bespielbare Welt und es wird etwas von der Mechanik des Spiels erklärt, wie sich die unterschiedlichen Klassen, beziehungsweise Kampfanzüge spielen, wie man dies zu seinem Vorteil nutzen kann und wie man die Gegner schlau überlistet.