Als ich die Gelegenheit nutzte die sogenannte VIP-Demo zu „Anthem“ zu testen, ging mir eine Frage durch den Kopf: „Oh mein Gott, warum ist das Spiel – so kurz vor der Fertigstellung – in so einem miserablen Zustand?“ Drei Tage durfte man ausgiebig das Spiel testen, so hieß es von EA, doch schon der erste Tag war ein Desaster. Weder auf dem PC, noch auf der Playstation 4 konnte eine Verbindung zum Spiel aufgebaut werden, am zweiten Tag schaffte ich es zwar ins Spiel und konnte die ersten Schritte in der Basis machen, doch gleich zu Beginn der ersten Mission blieb das Spiel im Ladebildschirm hängen. Um diesen Fehler zu umgehen, musste man das Spiel beenden, Neustarten und Neu verbinden, dann war man prompt in der Mission drin. Dieser Fehler trat bei mir mit jedem neuen Ladebildschirm auf, sodass ich gezwungen war immer wieder das Spiel zu beenden und neu zu starten. Die Missionen waren geplagt von verschwindenden Gegnern und Laggs, sodass sich der Spielspaß sehr in Grenzen hielt. Die offene Beta für alle, lief wesentlich besser und machte deutlich mehr Spaß, wies aber dennoch einige Probleme auf. Nun ist das finale Produkt am 22. Februar für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht worden. Ich habe mich erneut in den Javelin geschwungen und verrate euch in diesem Test, wie sich Biowares neustes Sci-Fi-Rollenspiel auf der Playstation 4 schlägt und ob sich der technische Zustand des Spiels verbessern konnte.

Erst episch, dann dröge, aber doch interessant

Erfreulicherweise befindet sich „Anthem“, vorausgesetzt ihr habt den Day One-Patch installiert, in einem weit besseren Zustand als noch die Demo-Version. Obwohl ich weiterhin mit einigen Abstürzen, Server-Problemen und kleineren Buggs zu kämpfen hatte, wie plötzlich auftauchenden Gegnern, machte „Anthem“ einen insgesamt besseren Eindruck. Laggs gehören der Vergangenheit an und auch die Ladezeiten sind deutlich verkürzt worden, fallen jedoch weiterhin sehr negativ ins Gewicht, doch dazu später mehr.

Der Auftakt von „Anthem“ beginnt sehr stark und episch, wie es Fans von Bioware gewohnt sind. Die Spieler erleben direkt die verheerenden Auswirkungen eines Cataclysm. Mit eindrucksvollen Zwischensequenzen beweist Bioware einen Hang zur Dramatik und verspricht ein imposantes Abenteuer, doch leider bleibt der Auftakt das aufregendste Erlebnis in „Anthem“, denn der weitere Werdegang verliert schnell an Esprit. Statt euch weiterhin mit imposanten Zwischensequenzen durch die Missionen und Geschichte zu führen setzt Bioware auf Funksprüche und starre Dialoge. In der letzten Festung der Menschheit Fort Tarsis, welche euch als HUB-Level dient, nehmt ihr Aufträge an, unterhaltet euch mit zahlreichen Bewohnern, kauft bei Händlern ein, erweitert eurer Wissen über die Welt indem ihr Cortex-Einträge findet oder rüstet euren Javelin in der Schmiede auf. Andere Spieler werdet ihr in Fort Tarsis leider nicht antreffen können, doch für die Sozial-HUB wurde die Startrampe eingeführt, wo ihr in einem kleinen Bereich mit anderen Spielern interagieren und euch zu einem Trupp formieren könnt.

Trotz zahlreicher NPCs auf dem Bildschirm wirkt Fort Tarsis eher wie ein Bühnenbild mit seelenlosen Statisten, als eine wirklich belebte Stadt. Jeder Charakter hat seinen festen Platz und wird zu keinem Zeitpunkt an einem anderen Ort zu finden sein. Zudem dürft ihr nach der ersten Mission eurem Charakter zwar ein individuelles Gesicht aus einem vordefinierten Baukasten verpassen, aber da man dieses niemals wiedersieht, erweist sich diese Option als völlig unnötig. Auch dürft ihr Rollenspiel-typisch in Dialogen Entscheidungen treffen, doch diese haben absolut keine Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte. Selbst wenn ihr einen Questgeber verärgert und dieser euch wütend wegschickt, entschuldigt sich dieser nach kurzer Zeit bei euch und teilt euch dennoch den Auftrag zu, den ihr fast verpasst hättet. Das wirkt sehr inkonsequent und die meisten Dialoge obsolet. Wer sich dennoch auf die Charaktere einlässt und Spaß an der Art und Weise des Storytellings hat, der wird viele sympathische Figuren und deren Hintergrundgeschichte kennenlernen. Ein Freelancer verspielt zum Beispiel bei einem Kartenspiel mit Gaunern seinen Javelin und bittet euch um Hilfe, ein anderer hat scheinbar so viel Glück im Leben, dass er eine ganze Bar beim Kartenspielen gewinnt und ein selbst ernannter Saubermann möchte lose Kabel und Pfützen per Gesetz verbieten. Darüber hinaus wird eure Neugier mit Fraktionspunkten belohnt, wodurch bessere Belohnungen bei den jeweiligen Fraktionsaufgaben winken.

Die vier Streiter der Menschheit

In „Anthem“ sind die vier Javelins (Klassen) die Stars des Spiels. In der Schmiede dürft ihr die unterschiedlichen Exo-Suits nicht nur mit Waffen und Skills ausrüsten, sondern ihnen auch euren ganz individuellen Anstrich verpassen. Dabei werden euch fast keine Grenzen gesetzt und der ein oder andere wird sicherlich Stunden damit verbringen seinem Javelin den ganz persönlichen Touch zu verpassen. Doch nicht nur optisch unterscheiden sich die vier Javelins voneinander, auch deren Fähigkeiten und Bewegungsmuster sind unterschiedlich.

Nach der ersten Mission müsst ihr euch zunächst für einen der vier Javelins entscheiden und schaltet alle weiteren im Spielverlauf frei. Den zweiten Javelin bekommt ihr bei Erreichen von Level 8, den dritten ab Level 16 und den letzten bekommt ihr bei Erreichen von Level 26. Somit müsst ihr euch nicht auf einen Javelin festlegen und könnt vor jeder Mission die Javelins durchwechseln, das ist ein sehr positives Merkmal, welches „Anthem“ von anderen Klassenbasierten Shootern abhebt, doch auch die Steuerung der Javelins selbst ist durchweg gelungen. Ab dem ersten Moment, sobald man von der Plattform abspringt und den Düsenantrieb einschaltet, fühlt man sich in der Open World wie „Iron-Man“. Trotz Überhitzung des Javelin-Anzugs, der einige Stopps und somit taktisches Vorgehen beim Fliegen und Kämpfen abverlangt, gehört das vertikale Gameplay zu den wichtigsten Alleinstellungsmerkmalen von „Anthem“.

Der Ranger ist ein Allround-Meisterkämpfer und nutzt Granaten, Raketen und Laser zur Bekämpfung der Feinde. Mit dem Colossus seid ihr ein wandelnder Panzer, der als Tank-Klasse viel aushält und seinen Feinden mit Mörsern, Blitzspulen und Flammenwerfern einheizt. Als Storm seid ihr der unangefochtene Magier der Truppe, der seine Gegner mit Elementarkräften wie Feuer, Blitz und Eis besiegt. Der Interceptor-Javelin ist der wendigste von allen und agiert als Nahkämpfer. Mit seinen Giftgranaten, Plasma-Sternen und seinen Doppelklingen zwingt er jeden noch so großen Feind in die Knie. Da ihr im Spielverlauf alle Klassen freischaltet, müsst ihr euch nicht auf einen Spielstil festlegen.

Wunderschön, aber langweilig

Kaum befindet ihr euch in der Open World entfaltet sich die grafische Pracht des Titels, es reicht bei weitem nicht an die Qualität der ersten Gameplay-Präsentation aus dem Jahr 2017 heran, dennoch entspricht der grafische Grad dem aktuellen Standard. Herrliche Landschaften, exotische Tier-Aliens und wechselnde Wettereffekte erzeugen eine interessante Kulisse. Leider bietet die Welt von „Anthem“ zu wenig Abwechslung, denn außer Dschungelarealen mit saftig grünen Landschaften, beeindruckenden Wasserfällen und fluoreszierenden Höhlen, ob nun an der Oberfläche oder unter Wasser, wird euch nicht geboten. Keine Wüsten oder Eislandschaften sind in der recht groß ausgefallenen Welt zu entdecken. Auch die Gegner Vielfalt lässt zu wünschen übrig und eine taktische Tiefe bei den Kämpfen ist auch nicht von Nöten, da täuscht auch das Kombo-System nicht darüber hinweg. Agiert ihr mit euren Freunden zusammen, so wird dies mit Extra-Erfahrungspunkten belohnt. Friert zum Beispiel der Storm einen Gegner ein, während der Colossus seine Mörser auf diesen verschießt, dann regnet es Bonuspunkte. Leider verpasst Bioware auch die Chance dem Spieler ausgefallene Waffen an die Hand zu geben und die vier Javelins dürfen sich mit den Standardwaffen Pistole, Maschinenpistole, Schrotgewehr usw. begnügen, nichts was wir nicht auch schon aus anderen Shootern kennen, dabei bietet die Welt von „Anthem“ so viel Potenzial.

Der Ablauf der Missionen ändert sich zu keinem Zeitpunkt. In Fort Tarsis erhaltet ihr einen Auftrag, steigt in den Javelin und landet nach einem längeren Ladebildschirm in der Open World, dort müsst ihr dann Gegnerwellen besiegen, die aus plötzlich auftauchenden Rissen herausströmen oder einen Bereich sichern. bei erfolgreichem Abschluss folgt ein weiterer Ladebildschirm, der euch die Erfolge der Mission sowie den erzielten Loot aufzeigt, woraufhin erneut ein Ladebildschirm folgt, der euch zur Schmiede, Startrampe oder Fort Tarsis bringt. Auf die Spitze treibt es die Mission „Grabstätte der Legionäre“, die nichts weiter als eine Grinding-Mission ist, um die Spielzeit künstlich zu strecken. Erst wenn ihr 15 Schatztruhen, fünf Weltereignisse übersteht oder 30 Waffeneleminierungen absolviert habt und weitere Aufgaben bewältigt habt, dürft ihr die vier Gräber öffnen und mit der Story fortfahren. Eine unverschämte und langweilige Art des Missionsdesigns, welche mich in etwas drei Stunden an Spielzeit gekostet hat.

Darüber hinaus ist das Loot-System sehr schwach ausgearbeitet, da man das Gefühl hat immer die gleichen Waffen mit veränderten Stats zu erhalten, zudem kann man die neue Ausrüstung nur in der Schmiede ausrüsten. Alle Waffen sind in ihrem Design nur schwer voneinander zu unterscheiden, sodass ihr die Waffenart erst durch die Beschriftung ermitteln könnt. Des Weiteren hat man den Loot an eurer Level gekoppelt, sodass ihr erst ab einem bestimmten Level mit höher wertigem Loot rechnen könnt, das raubt jeglichen Überraschungseffekt.

Level 1 – 9: Bis zu ungewöhnlicher (Grün) loot

Bis zu ungewöhnlicher (Grün) loot Level 10 – 19: Bis zu seltener (Blau) loot

Bis zu seltener (Blau) loot Level 20 – 29: Bis zu epischer (Lila) loot

Bis zu epischer (Lila) loot Level 30+: Bis zu meisterhaften (Orange) loot, mit einer kleinen Chance auf legendären (Gelb) loot.

Auch das Endgame jenseits der Stufe 30 hat nicht viel zu bieten. Ihr schaltet lediglich drei neue Schwierigkeitsstufen frei und dürft euch in die drei Festungs-Missionen – also die „Anthem“-Variante der Strike-Missionen aus „Destiny“ – stürzen. Zwar bescheren euch tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben weitere Belohnungen, doch Bioware sollte schleunigst neue Inhalte liefern, wenn die Spieler länger als eine Woche unterhalten werden sollen.

Wie ein Gummiband

Als äußerst ärgerlich hat sich auch das Respawn-System für Mehrspieler erwiesen, da der erste in der Truppe das Tempo der Mission bestimmt. Seid ihr ein eher ruhiger Spieler, der links und rechts nach Ressourcen Ausschau hält und gerne Mal die Gegend in Ruhe erkundet, dann werdet ihr euch wie das Ende eines gespannten Gummibandes vorkommen. Sobald der erste Spieler des Trupps eine Stelle in der Mission erreicht hat, wo gekämpft werden muss, bekommt ihr knapp 25 Sekunden Zeit um aufzuschließen, ansonsten folgt ein Ladebildschirm und ihr werdet bei eurem restlichen Trupp abgesetzt. Während der Ladezeit verpasst ihr für die Story relevante Funksprüche und bei ganz viel Pech sogar die Kämpfe, sodass ihr einfach nur durch die Story-Mission von einem Ladebildschirm zum nächsten geschleift werdet, ohne wirklich viel von der Welt mit zu bekommen, trotzdem werden einem alle erzielten Erfolge und Erfahrungspunkte sowie Loot zugerechnet. Nur ein kleiner Trost auf dem nervigen Pfad der Ladebildschirme. Solisten hingegen werden es deutlich schwerer als Multiplayer-Freunde haben, denn im Solo-Modus sammelt man weniger Erfahrungspunkte und verzichtet auf Unterstützerfunktionen wie dem Wiederbeleben und dem Kombo-System.

Fazit

„Anthem“ hätte durchaus noch etwas mehr Entwicklungszeit gebrauchen können. Zwar kann das grundlegende Gameplay-Gerüst – sprich die offene Spielwelt, die Steuerung und die soliden Shooter-Elemente – durchaus überzeugen, doch es mangelt in vielerlei Hinsicht an Abwechslung und Vielfalt.

Während die ersten Stunden noch interessant, aufregend und sogar episch wirken, verliert der Zauber seinen Glanz je länger ihr spielt. Die unzähligen Unterbrechungen durch Ladezeiten holen euch immer wieder aus dem Geschehen heraus und stören den Spielfluss. Solisten werden mit weniger Erfahrungspunkten bestraft und gemütliche Spieler werden dank dem Respawn-System den Großteil des Spiels verpassen.

Da sich jede Mission fast identisch spielt und nur die Funksprüche sich ändern, mangelt es extrem an Abwechslung. Auch die Dschungel und Höhlen Areale nutzen sich schnell ab. Zudem ist im Engame auch nicht viel los, neben den drei Festungs-Missionen gibt es noch relativ wenig zu erledigen. Bioware muss dringend weitere Inhalte nachliefern und zudem am Missions- und Waffendesign arbeiten, wenn „Anthem“ der erhoffte Erfolg werden soll. Wir empfehlen euch noch einige Monate mit dem Kauf des Titels zu warten, bis Bioware die gröbsten Fehler beseitigt und für interessanten Inhalt sorgen konnte. Im Preisvergleich ist Anthem bereits ab 49,95 € für Konsole zu haben.