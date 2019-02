Anthem – Heute dürft ihr alle ran

Heute Abend startet die öffentliche Demo von „Anthem“. Demnach dürfen alle interessierten Spieler auf der Plattform ihrer Wahl das Spiel ausgiebig testen. Im Vergleich zur VIP-Demo am vergangenen Wochenende verspricht Bioware Verbesserungen und ausreichend Server-Kapazitäten.

Am vergangenen Wochenende konnten Vorbesteller des kommenden Action-Rollenspiels „Anthem“ sowie Origin Access bzw. EA Access Abonnenten die VIP-Demo zum Titel ausgiebig testen. Wie ihr sicherlich gehört haben dürftet, lief diese nicht ganz rund. Bioware verspricht Besserung und gibt an das Feedback und die Erkenntnisse aus der Testphase in die bevorstehende offene Demo einfließen zu lassen.

Für den Demo-Client von „Anthem“, welcher seit einiger Zeit in dem jeweiligen Store kostenfrei heruntergeladen werden kann, wurde bereits ein Update veröffentlicht. Welche Änderungen explizit vorgenommen wurden, ist nicht bekannt und je nach Plattform wiegt dieser um die 300MB. Laut Bioware werden Spieler der VIP-Demo aber eine deutliche Verbesserung spüren dürfen:

„Diese Woche haben wir uns darauf konzentriert, die Spielerfahrung in der Demo zu verbessern. Dieser Fokus basierte auf unseren Erkenntnissen und eurem Feedback. Diejenigen von euch, die am vergangenen Wochenende gespielt haben, sollten gegenüber der vergangenen Woche in mehreren Bereichen deutliche Verbesserungen feststellen.“

Auch möchte sich das Unternehmen nicht komplett von Fehlern freisprechen und gibt zu verstehen, dass Spieler auch in der offenen Beta auf wiederkehrende oder neue Probleme stoßen könnten. Allerdings werde das Team rund um die Uhr arbeiten, um zeitnahe Lösungen anbieten zu können.

„Auch wenn wir zuversichtlich sind, dass diese Änderungen die Spielerfahrung am Wochenende verbessern werden, sind wir uns im Klaren darüber, dass wir wiederkehrende und neue Probleme sehen werden. Unser Team arbeitet erneut rund um die Uhr, um alle auftretenden Probleme zu lösen, damit alle Spieler das Spiel genießen können.“

Auch sei man bemüht reichlich Server-Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, jedoch sei es im vornerein schwer die tatsächliche Spielerzahl einzuschätzen. Somit bitten euch die Entwickler um Verständnis.

Zeiten der offenen Demo

Start: 1. Februar 2019 um 18:01 Uhr

Ende: 4. Februar 2019 um 03:01 Uhr

„Anthem“ wird am 22. Februar 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Wie ihr bereits ab dem 15. Februar die Vollversion auf PC und Xbox One spielen könnt, verrät euch die folgende Infografik.

