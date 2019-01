Anthem: Gold-Status, Preload und kein Cross-Play zum Launch

Knapp vier Wochen vor Release von „Anthem“ verkündet Bioware den Gold-Status. Darüber hinaus ist der Preload für die VIP-Demo gestartet, Freunde können zur VIP-Demo eingeladen werden und die Entwickler bestätigen, dass zum Launch kein Cross-Play unterstützt.

Tal Peleg, ein Entwickler bei Bioware, verkündete über Twitter den Gold-Status für „Anthem“. Somit ist die Entwicklung der Grundversion abgeschlossen und die Entwickler können sich den Verbesserungen und neuen Inhalten widmen. Ein Day One-Patch ist zu erwarten. Zudem ist weiteres Feedback der Community im Rahmen der anstehenden VIP-Demo zu erwarten, womit auch EA und Bioware rechnen. Auch im Rahmen der Open Beta, die vom 01. bis zum 03. Februar 2019 läuft, sollte Feedback folgen.

Preload der VIP-Demo

Vom 25. bis zum 27. Januar 2019 können alle Vorbesteller bzw. Mitglieder bei EA/Origin Access an der sogenannten VIP-Demo teilnehmen. Um keine Wertvolle Zeit zu verlieren wurde der Preload zur Demo gestartet. Demnach könnt ihr euch ab sofort die VIP-Demo von „Anthem“ auf der Plattform eurer Wahl (PS4, Xbox One, PC) herunterladen. Im Fall der PlayStation 4-Fassung müsst ihr beispielsweise rund 27 GB freien Speicher vorweisen, auf der Xbox One sind nur etwa 24 GB von Nöten und die PC-version fällt mit 44GB am größten aus.

Startzeiten der VIP-Demo:

Start: 25. Januar 2019 um 18:01 Uhr

Ende: 27. Januar 2019 um 3:01 Uhr

Unterstützte Plattformen: PS4, Xbox One, PC (via Origin)

Links zur VIP-Demo:

Startzeiten der Open Beta:

Start: 1. Februar 2019 um 18:01 Uhr

Ende: 4. Februar 2019 um 03:01 Uhr

Übersicht zum Demo Inhalt:

Ihr beginnt in der Mitte des Spiels.

Euch werden keine Tutorials geboten.

Es wird keine Pilotenauswahl geben.

Die Balance unterscheidet sich von der Vollversion.

Die Ingame-Wirtschaft ist komplett anders.

Die Demo bietet sechs Wochen weniger Bugfixing.

Da es nur einen Handlungsbogen gibt, wird die Balance in Bezug auf Mission, Stronghold und Freeplay angepasst.

Die PC-Steuerung soll etwas weniger nuanciert ausfallen.

Zugunsten der Übersichtlichkeit werden ein paar Dinge im Hauptspiel umbenannt.

Passend zum Start des Preloads haben die Verantwortlichen auch einen Trailer veröffentlicht. Darüber hinaus kann jeder teilnahmeberechtigte Spieler drei Freunde einladen, sodass gemeinschaftliche Koop-Sessions ermöglicht werden. Hierfür müsst ihr diesen Link aufrufen und folgende Schritte vollziehen:

Freundecodes einlösen:

Klickt auf die Registerkarte „Freund empfehlen“.

Kopiert den Link und sendet ihn an drei Freunde.

Sobald eure Freunde auf den Link klicken, müssen sie sich mit ihrem EA-Konto anmelden und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die „Anthem“-VIP-Demo einzurichten zu können.

Kein Cross-Play zum Launch

Wie Lead Producer Ben Irving über Twitter bestätigt, wird „Anthem“ zumindest zum Launch kein Cross-Play unterstützen. Als dieser zur Thematik befragt wird heißt es lediglich: „Nicht zum Launch.“ Ob in Zukunft das Cross-Play-Feature unterstützt werden soll, ist bisher nicht bekannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass dies zurzeit bei Bioware keine hohe Priorität genießt.

Not at launch https://t.co/7Ih2MWxf3q — Ben Irving (@BenIrvo) January 23, 2019

„Anthem“ wird am 22. Februar 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.