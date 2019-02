Anthem – Day One-Patch soll viele Probleme beheben

In nur wenigen Tagen wird „Anthem“ veröffentlicht. Wie bei großen Titelen heutzutage üblich kommt auch dieser nicht an einem Day One-Patch vorbei. Was sich mit dem Update alles ändert, verrät der offizielle Changelog.

Spieler auf PC und Xbox One dürfen dank dem Early Access-Programms von EA bereits seit dem 15. Februar 2019 Biowares neustes Sci-Fi-Rollenspiel „Anthem“ spielen, vorausgesetzt sie haben eine aktive Mitgliedschaft bei den Abo-Diensten EA Access und Origin Access. Premier-Mitglieder auf dem PC können sogar die komplette Vollversion von „Anthem“ spielen. Alle anderen müssen sich bis zur regulären Veröffentlichung zum 22. Februar gedulden.

Ein Trostpflaster für alle Späteinsteiger stellt der Day One-Patch dar, denn dieser verspricht ein deutlich verbessertes Produkt. Im Rahmen der Early Access-Phase wurden zahlreiche Probleme aufgedeckt und Producer Michael Gamble gab zu verstehen, dass zum Launch ein Bugfixing erfolgen wird. Leider ist die Größe des Patches noch unbekannt, jedoch sei es das Ziel die allgemeine Performance des Spiels zu verbessern und Fehler zu beheben.

Unter anderem sollen folgende Fehler behoben werden:

Ihr werdet nicht mehr von unsichtbaren Personen erschossen. Dieses Problem tauchte in erster Linie bei Streamern mit einer langsamen Festplatte auf.

Die Abstürze, die bei einigen Spielern während eines Gesprächs im Fort verzeichnet wurden, werden behoben.

Die Ladebildschirme werden nicht schneller verschwinden, aber das Problem, dass sie nicht abgeschlossen werden, wurde behoben.

Das Audioproblem, das unter bestimmten Bedingungen bei Vierspieler-Gefechten auftreten konnte, wurde behoben.

Die Öffnung von Truhen kann über einen größeren Radius erfolgen. Wenn jemand in eurem Trupp eine Kiste öffnet, werdet ihr belohnt, ohne dass ihr euch direkt in der Nähe befinden müsst.

Dabei handelt es sich nur um eine kleine Auswahl an Fehlern, die zum Start behoben werden sollen. Wer den kompletten Changelog zum Patch einsehen möchte, findet diesen unter Reddit.

„Anthem“ wird am 22. Februar 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.