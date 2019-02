Anthem – Das erwartet euch im Endgame

Electronic Arts und BioWare haben ein weiteres Video zum kommenden Sci-fi-Rollenspiel „Anthem“ veröffentlicht. In diesem werden die unterschiedlichen Endgame-Inhalte vorgestellt.

In der Video-Reihe „This Is Anthem“ (Das ist Anthem) stellen euch die Verantwortlichen von Electronic Arts und BioWare das kommende Sci-fi-Rollenspiel näher vor. Während man im ersten Video die Geschichte, das Fortschritts-system und die zahlreichen Anpassungs-Möglichkeiten aufzeigte, widmet man sich im zweiten Video den Endgame-Inhalten. Leider ist die Reihe nur in englischer Sprache verfügbar, jedoch können Untertitel auf Deutsch zugeschaltet werden. Ihr findet beide Videos unterhalb des Artikels.

Demnach beginnt das Endgame, sobald ihr die Stufe 30 erreicht habt. Ab diesem Level schaltet ihr die höheren Schwierigkeitsgrade namens Grosßmeister 1, Großmeister 2 und Großmeister 3 frei. Selbstverständlich erhöht sich die Chance auf bessere Beute, je höher der gewählte Schwierigkeitsgrad ausfällt. Zudem eröffnen sich neue Missionsarten, wie neue Herausforderungen, Aufträge und Strongholds (Festungen), aber auch im freien Spiel werdet ihr mit neuen Herausforderungen konfrontiert.

Durch spezialisierte Aufträge von den NPCs verbessert ihr den Ruf bei der jeweiligen Fraktion und erhaltet zum Dank neue Blaupausen, wodurch ihr neue Ausrüstung der seltensten Form craften könnt. Zudem werden euch einige NPCs auf sogenannte „legendäre Aufträge“ schicken, die in mehrteilige Missionen aufgeteilt sind und euch bessere Belohnungen garantieren. Durch tägliche, wöchentliche und sogar monatliche Herausforderungen sollt ihr weiter gefordert werden und euch nicht nur starke Ausrüstung, sondern auch neue Anpassungen für die Javelins verdienen können.

Darüber hinaus werden die Entwickler in den kommenden Wochen und Monaten eurer Spielerlebnis mit neuen Aufträgen, Charakteren und Story-Missionen kontinuierlich erweitern. Darunter sollen auch Events abgehalten werden, die nicht nur die Welt von „Anthem“ sichtbar verändern, sondern auch neue Monster und Missionsarten bieten werden.

„Anthem“ wird am 22. Februar für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.