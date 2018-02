Animal Crossing jetzt auch für die Nintendo Switch

Wer kennt es nicht, das beliebte Simulationsspiel Animal Crossing, bei dem der Spieler in Form eines Avatars in ein von sprechenden Tieren bewohntes Dorf zieht? Animal Crossing freut sich dabei so großer Beliebtheit, dass seit des Launches der Nintendo Switch ein Gerücht kursiert, dass besagt, dass es das beliebte Simulationsspiel Animal Crossing wohl auch in einer Version für ebendiese Konsole geben wird. Ob dies nur frommes Wunschdenken ist oder, ob dieses Mal mehr hinter den Gerüchten steckt, verrät der folgende Artikel.

Eine ausgemachte Sache!?

Obwohl es vonseiten von Nintendo noch keine offizielle Bestätigung gab, dass das Kult-Spiel Animal Crossing bald auch für die Nintendo Switch erhältlich sein soll, sehen Fans diesen Umstand schon als ausgemachte Sache an. Schließlich passe das Spiel perfekt zu der Konsole! Und da Nintendo mit seinem „Vegas Dream“ bereits bewiesen hat, dass es auch vor Glücksspielen nicht zurückschreckt, sofern es zu den Klassikern gehört, ist es doch sehr sicher, dass auch Animal Crossing mit von der Partie sein wird. Welches Spiel hat sich schließlich mehr als Klassiker bewährt gemacht? Wer weiß und vielleicht überrascht Nintendo die Animal Crossing-Fans auch und macht es ähnlich wie Sizzling Hot zu einem echten Remake!

Nintendo gibt Anlass zu Spekulationen

Ende Januar 2018 sickerte die Nachricht durch, dass Nintendo eine neue Marke von Animal Crossing in Japan eingereicht hat. Hierbei soll es sich um eine Animal Crossing-Software, geeignet für Heimvideospielmaschinen, gehandelt haben. Doch daneben soll es auch um Plüschtiere, Controller, Brettspiele, Spiel- und Sammelkarten sowie Schutzhüllen gegangen sein. Zwar ist dies noch kein ausreichendes Indiz dafür, dass Nintendo eine umfangreiche Merchandising-Kampagne für Animal Crossing plant. Doch deutet die eingereichte Software-Marke für Heimvideospielmaschinen darauf hin, dass das beliebte Spiel bald auch für die Nintendo Switch zugänglich ist – schließlich ist die Nintendo Switch die einzige aktive Heimkonsole des Herstellers. Klar ist wohl nur, dass Nintendo definitiv etwas Neues für Animal Crossing plant. Bleibt zu hoffen, dass es sich dabei um eine Spielversion für die Nintendo Switch handelt!

Nintendo Switch bald auch online

Eigentlich war die Nintendo Switch Online bereits für 2017 geplant. Doch Nintendo hatte kurzerhand den Beginn des Online-Services bis September 2018 hinausgezögert. Viele Fans von Animal Crossing sahen dahinter das Motiv, dass Nintendo die Online-Funktion gleichzeitig mit der neuen Spielversion von Animal Crossing herausbringen wollte. Wirtschaftlich könnte sich das für Nintendo jedoch durchaus lohnen. Schließlich war Animal Crossing bereits ein echter Bestseller für die Nintendo 3DS. Eine Version für die Nintendo Switch wird von den Spielern da wohl ebenso gerne angenommen. Bedenkt man nur einmal, dass auch Animal Crossing: Pocket Camp sage und schreibe 25 Millionen Mal heruntergeladen wurde! Diese Zahlen beweisen eindeutig, dass es ein ernsthaftes Interesse an diesem Spiel gibt. Bleibt nur zu hoffen, dass Nintendo diesem Hype auch nachkommt und eine Version von Animal Crossing für die Nintendo Switch launched. Denn Gerüchten zufolge soll Animal Crossing: Pocket Camp lediglich dazu gedient haben, um die Reaktion der Spieler auf das Game zu testen. Wenn’s weiter nichts ist! Den Test sollten die Spieler wohl alle Male bestanden haben. Folglich: Animal Crossing kann kommen!